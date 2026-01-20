Museiassistent
Uppsala universitet, Uppsala linneanska trädgårdar / Assistentjobb / Uppsala Visa alla assistentjobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala
Museiassistent
Vid Uppsala linneanska trädgårdar
Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården vid Uppsala universitet utgör tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård.
Här odlar vi mer än 7000 arter av växter från jordens alla hörn. I drygt 350 år har de linneanska trädgårdarna kombinerat botanik och hortikultur till en skön och lärorik blandning.
Vi söker nu ett flertal säsongsanställda museiassistenter för visningar och bemanning av reception och butik i Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården. Samtliga anställningar avser deltidsarbete med varierande tjänstgöringsgrad under perioden maj till september och omfattar helgarbete.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Guidade turer på svenska och engelska, i trädgård och historiska byggnader, försäljning, besöksmottagande, städning samt lättare trädgårdsarbete. För vissa av tjänsterna kan administrativa uppgifter tillkomma.
Kvalifikationskrav
Utbildning i kulturhistoria och/eller biologi, speciellt botanik eller som arbetsgivaren anser likvärdig.
Du behärskar svenska och engelska samt har dokumenterad god förmåga att tala inför grupper. Du har också god samarbetsförmåga, är flexibel och har ansvars- och servicekänsla. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Kunskaper i ytterligare språk, arbetslivserfarenhet från museum, akademisk examen, kunskaper om Carl von Linné liksom innehav av B-körkort är meriterande.
Löneanspråk anges i ansökan. Även säsongsanställning för kortare perioder kan bli aktuellt. Du måste därför i ansökan ange mellan vilka datum du kan arbeta.
Om anställningen: Anställningen är en säsongsanställning, omfattningen varierar. Tillträde from 1 maj eller enligt överenskommelse.
Information om anställningen lämnas av Jesper Kårehed 070-167 90 55, under kontorstid.
Välkommen med din ansökan senast den 10 februari UFV-PA 2026/137.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/137". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Uppsala linneanska trädgårdar Jobbnummer
9694869