Mötesbokare till innovativt techbolag
2025-10-28
Nu söker vi dig som vill kombinera dina studier med ett meriterande extrajobb hos ett innovativt techbolag med fokus på hållbarhet och digitala lösningar. Här får du chansen att bli en del av ett engagerat team med högt tempo och mycket energi. Låter detta som något för dig? Välkommen in med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en mötesbokare för vår kunds räkning som utvecklar digitala lösningar inom hållbarhetsdata. Du kommer att vara en viktig del av säljteamet och arbeta med att boka in möten med potentiella kunder. Rollen passar dig som är driven, gillar att prata med människor och vill bygga en stark grund inom försäljning.
Du kommer att arbeta deltid med flexibla arbetstider som enkelt går att kombinera med dina studier. Arbetet sker från kontoret i centrala Stockholm, där du blir en del av ett engagerat och affärsdrivet team med högt tempo och stark entreprenörsanda.
Du erbjuds
• Möjlighet att bygga värdefulla kontakter inom stora investeringsbolag och var en nyckelperson i att bygga upp affärsverksamheten från grunden i en dynamisk startup-miljö.
• Ett flexibelt deltidsjobb som går att kombinera med studier
Dina arbetsuppgifter
• Prospektera nya affärsmöjligheter genom att identifiera relevanta företag
• Kontakta leads via telefon och mail med syfte att boka in möten
• Boka in kvalificerade möten
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasialnivå gärna inom ekonomi, företagsekonomi eller sälj samt har minst ett år kvar av dina studier. Alternativt har en annan huvudsakligsysselsättning på minst 50%.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är kommunikativ, strukturerad och har ett affärsintresse
• Trivs med att ta kontakt med nya människor och bygga relationer
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller mötesbokning är meriterande men det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att utvecklas.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Driven
• Service minded
• Kreativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
