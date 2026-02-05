Mötesbokare Jönköping (20 000-35 000:-/mån)
Placitum AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-02-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Placitum AB i Jönköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Phonecall är ett växande företag med nyrenoverade lokaler i centrala Norrköping och vi söker nu efter mötesbokare som vill vara med och utveckla företaget tillsammans med oss.
Vi erbjuder: - Förmåner så som friskvård, gymkort m.m. - Hög provision - Löpande utbildning - Säljutbildning - Coachning
Arbetsbeskrivning: Som mötesbokare på Phonecall kommer du att ansvara för att kontakta potentiella kunder via telefon och boka in kundmöten. Erfarenhet som mötesbokare är meriterande men inget krav då vi erbjuder löpande utbildning och coachning på plats.
Profil: Vi söker dig som är samarbetsvillig, social och vill leverera goda resultat både individuellt och i grupp. Du är bekväm att prata i telefon och har lätt för att bygga relationer. Du ska vara målinriktad och resultatinriktad trotts motgångar. Som person är du kommunikativt skicklig i både tal och skrift och van att ta egna initiativ och jobba effektivt.
Om anställningen: Lön: Grundlön samt provision, 20 000 - 35 000 :- Placering: Jönköping Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Anställningsvillkor: Heltid Arbetstider: Dagtid, mån-fre
Vill du vara med på vår resa? Sök jobbet som mötesbokare hos Phonecall nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5676288-1827517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Placitum AB
(org.nr 559415-3685), https://phonecall.teamtailor.com
Slottsgatan 14 (visa karta
)
553 22 JÖNKÖPING Arbetsplats
Phonecall Jobbnummer
9726389