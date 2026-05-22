Mora Bygg söker engagerade hantverkare
Vill du arbeta i ett tryggt och väletablerat byggföretag där kvalitet, yrkesstolthet och god sammanhållning står i fokus? Nu söker Mora Bygg fler engagerade hantverkare och snickare som vill bli en del av vårt team.
Mora Bygg är ett lokalt byggföretag med lång erfarenhet och stark förankring i Dalarna. Sedan början av 80-talet har vi arbetat med byggservice, ROT-arbeten, totalentreprenader och specialanpassade lösningar åt både privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Med vår breda kompetens och våra skickliga medarbetare tar vi oss an både mindre serviceuppdrag och större projekt där hantverksskicklighet och kvalitet är avgörande. För oss är det viktigt att skapa långsiktiga relationer och leverera arbeten som både vi och våra kunder kan känna stolthet över.
Vad vi söker
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna består bland annat av byggservice, om- och tillbyggnationer, renoveringar och försäkringsskador. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team där samarbete, ansvarstagande och problemlösning är en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen och som tycker om att arbeta praktiskt med hög kvalitet i fokus. Kanske har du yrkesbevis som träarbetare eller motsvarande erfarenhet inom bygg och snickeri. För att trivas hos oss tror vi att du är självgående, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande mot både kunder och kollegor. Du tycker om att ta ansvar, har ett öga för detaljer och uppskattar varierande arbetsdagar. B-körkort och svenska i tal och skrift är ett krav.
Vad vi erbjuder
Hos Mora Bygg får du möjlighet att bli en del av ett företag med god gemenskap, korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där människor trivs och där yrkeskunskap värdesätts högt. Här får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i ett företag som fortsätter att växa och utvecklas.
Låter det här som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande, vid frågor vänligen kontakta rekryterande chef Mattias Holmin mattias@morabygg.se
Tillträde enligt överenskommelse. Jobbnummer 9922486
9922486