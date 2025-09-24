Montör för uppdrag hos kund
2025-09-24
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vi söker nu en montör för uppdrag hos kund.
Din roll hos oss
I rollen som Montör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara montering. Oftast är uppgifterna varierande och arbetet bedrivs i lag med stort eget ansvar. Utbildning sker internt och det jobbas intensivt med ständiga förbättringar där allas delaktighet är en självklarhet.
Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och kräver att man kan hålla ett högt tempo. Vi ser att du som söker tycker om att arbeta med kroppen, kan arbeta självständigt och är noggrann. Du bidrar till stämningen i gruppen och kan samarbeta när situationen kräver det. Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi ser att du som söker gärna har en gymnasial utbildning med inriktning industri eller liknande.
Kunskaper inom ritningsläsning.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du bör även ha körkort och bil.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från producerande industri, gärna inom montering.
Truckkort
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du är pålitlig, plikttrogen, flexibel och arbetsvillig. Du är kvalitetsmedveten och tar ansvar för det du producerar. Då du kommer att ställas inför att arbeta både i grupp och självständigt måste du ha en hög grad av egen initiativförmåga samt vara samarbetsvillig. Du tycker att det är viktigt att det är ordning och reda i produktionen och har bra koll på säkerhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där det är viktigt för oss är att vi hittar dig som är rätt person för jobbet.
Övrig information
Omfattning: Heltid, dagtid 7-16Anställningsform: VisstidLön: Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2025-10-15
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos kunden. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
. eller Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Gustaf Wrangbäck gustaf.wrangback@onepartnergroup.se Jobbnummer
9525371