Montör
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Montörsjobb / Eskilstuna
2025-12-09
Vi söker nu dig som vill som arbeta med montering i Eskilstuna. I den här rollen kommer du att arbeta med olika typer av montering och kopplingsarbeten.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid, till att börja med 6 månader visstid med goda chanser till anställning direkt hos kund. Start för uppdraget är omgående. Du kommer att vara anställd av MiJob men arbeta hos vårt kundföretag.
Arbetsuppgifter:* läsa och tyda ritningar* arbeta med koppling av kablage
• Flertalet moment inom montering
Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att arbeta med teknik och elektronik. Du har en god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande samt noggrann.
Vi söker dig som:* Är nyfiken och intresserad av tillverkande industri
• Har gymnasieexamen, gärna från teknikprogrammet, el- och energiprogrammet eller liknande, dock inget krav.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser också gärna att du är öppen för att vilja lära dig nya saker och samtidigt ha väldigt kul på jobbet.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vid frågor, tveka inte på att höra av dig!Felix@mijob.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403) Kontakt
Felix Wall felix@mijob.se Jobbnummer
9636567