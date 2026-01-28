Mo Gård LSS söker timvikarier till Fränninge!
2026-01-28
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
, Sjöbo
, Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
Varje dag skapar vi förutsättningar för att brukarna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut.
Vi fortsätter växa, ta chansen att vara med på vår resa!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på vårt vuxenboende i Fränninge. Hos oss kommunicerar vi med teckenspråk, vilket vi erbjuder internutbildning i. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att varje individ ska få en meningsfull sysselsättning och vardag. Din uppgift är att vara ett stöd i den enskildes dagliga liv och stötta utifrån hans eller hennes behov. Du kan komma att hjälpa till med omvårdnad, de vardagliga sysslorna (tvätt, städning, inköp) eller helt enkelt som stöttning i vardagen. Du förväntas även vara delaktig i individens aktiviteter, till exempel dagsutflykter eller andra evenemang.
Om dig
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning, gärna inom vård och omsorg eller barn och fritid. Vi ser gärna att du har erfarenhet från vård och omsorg och att du sedan tidigare arbetat med liknade arbetsuppgifter. Kunskap i teckenspråk och erfarenhet av LSS är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, trygg och värdesätter andra människors välmående. För att lyckas i rollen så är ditt engagemang viktigt. I vår rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Datorvana krävs då dokumentation är en återkommande arbetsuppgift. Du ska kunna läsa och kommunicera på svenska för att tillgodose den information som ligger till grund för ditt arbete.
Körkort är ett krav.Om företaget
I Skåne har vi tre LSS-boenden och en daglig verksamhet. Läs mer på vår hemsida: https://www.mogard.se/
Anställning
Vi erbjuder dig ett timvikariat med timlön. Vi tillämpar individuell lönesättning och tillträde sker enligt överenskommelse. En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret. Din arbetstid kommer att omfatta dag, kväll, natt och helg.
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap §13a.
Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen!
