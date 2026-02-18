Mjukvaruutvecklare till flyg och testsystem!
Saab AB / Datajobb / Jönköping
2026-02-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
För oss är teknik mer än kod och mekanik. Det är hjärtat i vår verksamhet. Det som utmanar oss, inspirerar oss och håller oss engagerade. Du kommer att vara involverad under hela produktens livscykel, från framtagning av krav och arkitektur till design, implementation, test och verifiering - samtidigt som du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Med ett stort fokus på användarvänliga system anpassar vi våra produkter genom att förstå våra kunders behov, lösa verkliga problem och bygga innovativa lösningar och relationer.
Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa som mjukvaruutvecklare.
Din profil
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik!
Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen.
Hos oss finns många möjligheter inom mjukvaruutveckling, på våra kontor i Huskvarna och Jönköping kan du t.ex. arbeta i roller eller områden såsom testingenjör, arkitekt eller i en mer traditionell mjukvaruutvecklarroll.
För att lyckas i någon av våra team tror vi att du har en högskole-eller civilingenjörsexamen inom data, inbyggda system, elektroteknik, HW-programmering, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Kunskap och erfarenhet inom några eller något av följande; C, C++, C#, Ada, Assembler, Python, Java, RTOS, HW-nära programmering, UML, Säkerhetskritiska system och Embedded systems.
Även andra verktyg och tekniska plattformar som Git, Devops, Bluetooth och Jira kan förekomma.
Våra team är mångsidiga och vi tror på att olika perspektiv och erfarenheter kan bidra till att skapa ännu bättre lösningar. Så oavsett tidigare erfarenhet och arbetsbakgrund är du mer än välkommen att vara med och forma framtidens teknologi.
Vill du veta mer om några av våra produkter och områden i Huskvarna? Följ länkarna nedan!
Avionics systems - Airborne Computer Systems
Training & Simulation - Live Training and Simulation
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsskyddsplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
