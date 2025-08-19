Miljöarbetare, besiktningsman
2025-08-19
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Genom att vara en del i ett företag med erfarna och kunniga kollegor som gärna delar med sig, har du stora möjligheter att utveckla din kompetens, både personligt och kunskapsmässigt.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Utföra ackrediterade besiktningar av oljeavskiljare samt vattenprovtagning för att säkerställa funktion och vattenkvalitén samt sammanställa dina resultat i protokoll. Du är en del av ett team som specialiserar sig inom oljeavskiljare (OA), provtagning & analys, kartering och i din verktygslåda finner du ändamålsenlig utrustning för att kunna utföra ett professionellt arbete förenligt med vår ackreditering (SWEDAC).
Du kommer att:
• Utföra Besiktningar av oljeavskiljare där utförandet är förenligt med vår ackreditering.
• Egenkontroller av OA för kunds räkning
• Vattenprovtagning
• Utföra beställning av analyser från eget & externt laboratorium - utvärdera analyssvar och sammanställa protokoll.
• Ta fram dokumentation för miljörapporter samt delta i och driva mindre projekt i samråd med ledningen
• Utforma underhållsplaner
• Kartläggning av anläggningars ledningssystem
• Tät dialog med berörda myndigheter och kontrollorgan
• Resursplanering för dina uppdrag Profil
Du har erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter, innehar du ackreditering för besiktning av oljeavskiljare samt utbildning för vattenprovtagning är det meriterande.
Även praktiska och teoretiska kunskaper inom vattenrening är meriterande. Du ska vara tekniskt lagd och vara intresserad av att utveckla hanteringen av analysresultat i datormiljö. Vidare har du goda kunskaper i Officepaketet och gärna även hantering av databaser.
Du har b-körkort. Ett innehav av körkortsbehörighet C samt ADR certifiering är meriterande.
Som person är du analytisk, självgående, noggrann och strukturerad. Du gillar att lösa problem och arbetar gärna självständigt såväl som i grupp. Du har goda kommunikativa färdigheter samt är stresstålig och serviceinriktad. Självklart har du ett stort intresse för miljöfrågor.Övrig information
Arbetstider: 06.30 - 15.30. Kollektivavtal finns.
Provanställning tillämpas.
Observera att urval sker löpande var vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast, dock senast 31 augusti 2025.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef, Daniel Sabir, sektionschef Farligt avfall Norr på mail daniel.sabir@ragnsells.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
