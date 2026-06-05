Undersköterska med medicinsk inriktning - Hemsjukvården i Mönsterås
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2026-06-05
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Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Vill du arbeta med kvalificerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i ett självständigt och varierande jobb – och vara med och forma hur vi bedriver vården framöver? Nu söker vi rutinerade undersköterskor med medicinsk erfarenhet till den kommunala primärvården/hemsjukvården i Mönsterås kommun.
Hos oss arbetar du nära patienten i deras hemmiljö med ett tydligt fokus på hälso- och sjukvårdsuppgifter, i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och övrig omsorgspersonal. Vi är på väg mot en organisation med starkare patientkontinuitet och fördjupade insatser inom demensvård och palliativ vård. Du kommer in i ett skede där du kan vara med och påverka hur det tar form.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Rollen är bred med ett tydligt medicinskt fokus. Du arbetar med delegerade HSL-uppgifter i nära samarbete med ansvarig sjuksköterska. Arbetsuppgifterna varierar utifrån patientens behov och kan innefatta:
• Provtagning
• Sårvård och omläggningar
• Kontroll av vitalparametrar
• Läkemedelsdelning
• Benlindning och kompressionsbehandling
• Observation och rapportering av patientens tillstånd
• Hantering av KAD och suprapubiskateter
• Omläggning av infarter
• Bladderscan
• Administrering av förfyllda injektioner
• Handläggning av PEG
• Assistans vid vaccination
Det är ett arbete som kräver noggrannhet, medicinsk säkerhet och förmåga att kommunicera observationer tydligt till ansvarig sjuksköterska.
För dokumentation och journalföring använder vi Lifecare och Cosmic Link. Har du erfarenhet av dessa system är det meriterande, men vi erbjuder alltid en grundlig introduktion.
Vi erbjuder
• Ett kvalificerat och kliniskt brett arbete med tyngdpunkt på HSL-uppgifter
• Tydlig samverkan med sjuksköterska och övriga professioner
• Introduktion och stöd anpassat efter din erfarenhetsnivå
• En arbetsplats med god sammanhållning och korta beslutsvägar
• Möjlighet att bidra till hur vi bygger vården framåt
Vi söker dig som
• Är trygg med medicinska arbetsuppgifter och van att arbeta med delegerade HSL-insatser
• Observerar och rapporterar förändringar i patientens tillstånd med precision
• Arbetar självständigt och tar ansvar, men vet när du ska stämma av med sjuksköterskan
• Har ett gott bemötande och sätter patienten i fokusKvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• God vana av delegerade HSL-insatser
• Specialistundersköterska inom demensvård, palliativ vård eller annan relevant inriktning är meriterande
• B-körkort krävs (manuell växellåda)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstider: Tjänsten är förlagd till dagtid enligt schema.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden löpt ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid intervju kommer vi begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Kommun
(org.nr 212000-0720)
Mönsterås kommun (visa karta
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383 22 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås kommun Kontakt
Enhetschef
Tomas Ingesson tomas.ingesson@monsteras.se 010-353 73 65 Jobbnummer
9950462