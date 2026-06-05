Boendehandledare till Birgittaskolan, Örebro
Specialpedagogiska skolmyndigheten / Vårdarjobb / Örebro Visa alla vårdarjobb i Örebro
2026-06-05
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Örebro och Östergötlands län.
Birgittaskolan ska bidra till goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat. Birgittaskolan erbjuder elevboende (måndag-fredag) för de elever som bor för lågt bort från skolan för att dagpendla. Våra elevboende ligger i olika område i Örebro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Tjänsten är på 100%, fördelad på kväll, dag och journatt.
Dina arbetsuppgifter är i första hand att finnas till för eleverna och ge dem trygghet, omvårdnad och det stöd de behöver under sin vistelse i elevboendet för att de ska nå så långt som möjligt i sin utbildning.
Du är delaktig och bidrar till en meningsfull fritid för våra elever. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att eleverna är delaktiga och har inflytande i sin vardag. Du förväntas planera, genomföra och utvärdera elevernas individuella målplaner utifrån gällande styrdokument. Det ingår även att utföra sedvanliga arbetsuppgifter på boendet så som städa, tvätta, laga mat samt läkemedelshantering. Utgångspunkten för allt arbete i skola och boende är att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande jobb där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation och har goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med dina kollegor har du ett ansvar för att främja ett positivt samarbetsklimat i hela verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasiekompetens Ex. Barn- och fritidsprogram, vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
• tidigare erfarenhet av att jobba inom boendeverksamhet och barn med utmanande beteenden
• grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
• en förutsättning för denna tjänsten är att du kan svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig
• kunskap om AKK (alternativa kommunikationssätt) som bildstöd, taktilt stöd
• grundläggande datorkunskap.
Det är meriterande om du också har:
• erfarenhet av att planera och genomföra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
• kunskaper om lågaffektivt bemötande
• kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• kunskap om ICDP (International child development programme), vägledande samspel.
Personliga egenskaper:
Som boendehandledare på elevboende förväntas du vara delaktig i verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Socialt samspel och kommunikation är viktigt i vårt arbete.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga med dina kollegor, ledning, vårdnadshavare och skolpersonal. Vi värdesätter egenskaper som trygg, stabil, pålitlig och lyhörd samt har förmågan att se de små framstegen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Vikariat.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Box 1100 (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Biträdande enhetschef
Karin Lindskog karin.lindskog@spsm.se 0104735041 Jobbnummer
9950460