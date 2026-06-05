Account Manager C&I
Svea Renewable Solar AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-05
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På Svea Solar har vi en tydlig vision - att fixa planeten. Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar. ⚡
Nu söker vi en Account Manager till vårt B2B-team!
Join the Power Shift! 🚀
Om rollen & teamet
B2B-avdelningen fokuserar huvudsakligen på företag som äger flera fastigheter, såsom fastighetsbolag, stora industrier och kommuner, men gör även en nysatsning på småföretag och lantbruk samt gruppköp, takomläggning och markmontage och det är främst med dessa segment du kommer jobba.
Dina ansvarsområden:
Driva egna försäljningen mot uppsatta mål och KPIer.
Tillhandahålla kunder med den optimala solenergilösningen utefter deras unika förutsättningar
Uppsökande försäljning för nya kunder och för nyckelkunder kontinuerligt förvalta dessa konton
Ansvara för att bearbeta och hantera inkommande leads och gruppköpsförfrågningar från potentiella kunder.
Presentera Svea Solars produktportfölj och aktivt arbeta med merförsäljning av batteri, laddbox och elavtal
Projektering, dimensionering och beräkning av anbud med stöd utav montageledare, elektriker och projektingenjör
Säkerställa hög kvalité i hela säljprocessen samt i överlämning av projekt både internt och till takpartners
Viss projektledning av sålda projekt, likaså resor för att hålla informationsmöten med potentiella köpare
Förhandla kontrakt och långsiktiga avtal samt bygga relationer med key stakeholders
🌍 Life as a Power Shifter - Vad erbjuder vi dig
· Möjligheten att Make an Impact – ditt arbete bidrar direkt till att fixa planeten och driva energiomställningen.
• En värderingsdriven arbetsplats - läs mer om våra värderingar här.
• Chansen att äga dina resultat - – väx, ta ansvar och power up i takt med att vi och energibranschen utvecklas.
• En inkluderande kultur - olika perspektiv driver innovation, hos oss kan du vara dig själv och bidra med dina erfarenheter, identiteter och idéer.
• Villkor - Friskvårdsbidrag, parkering, trygg grundlön och en väldigt attraktiv provisionsmodell.
• Flexibilitet/hybridarbete - jobba upp till två dagar i veckan hemifrån.
• Du får sälja marknadens hetaste energy tech lösningar och hjälpa både nya och befintliga kunder att bidra till omställningen samtidigt som dom sparar pengar
Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Är vi en match?
Vi söker dig som...
Har erfarenhet av B2B-försäljning med mycket goda resultat (meriterande med försäljning inom solenergi- eller batteribranschen)
Har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Är målinriktad, strukturerad och noggrann samt får energi av interaktion med kunder och kollegor
Ser till kundens bästa, där presentation av lösningar görs pedagogiskt och lyhört och där du är en stjärna på att bygga långsiktiga kundrelationer
Utbildning inom ekonomi eller ingenjörsutbildning är meriterande
Listan kan kännas lång, men ingen är bäst i alla kategorier. Sök om du känner igen dig någorlunda 😊 Hos oss finns möjligheten att Power up - vi lär dig nya skills här!
⚡Vilka vi är
Svea Solar är en av Sveriges - och en av Europas - ledande aktörer inom energiteknik samt leverantör av solenergi och smarta energilösningar. Vi hjälper våra kunder att optimera sin energianvändning med solpaneler, värmepumpar, batterier, laddboxar, elavtal och vår egen mjukvara. Vi kallar det The Power Shift. Och vi som driver det framåt? Power Shifters.
#LILS
Om vår rekryteringsprocess
Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!
Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
👉 Redo att bli en Power Shifter? Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din!
#LILS2 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7798562-2039030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Renewable Solar AB
(org.nr 556955-1350), https://careerssweden.sveasolar.com
Gustavslundsvägen 151A (visa karta
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167 51 BROMMA Arbetsplats
Svea Solar Sweden Jobbnummer
9950466