Miljö- och byggchef
2025-11-10
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och forma framtidens Vännäs? Som miljö- och byggchef leder du arbetet med samhällsutveckling i en expansiv kommun.
Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt i ryggen, bygger du starka relationer och en kultur som gör skillnad för medborgare och näringsliv.
Om rollen
I rollen som miljö- och byggchef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, budget, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom avdelningen. Du planerar, följer upp och utvärderar verksamheten samt driver utvecklingsarbetet framåt. Medarbetarna inom miljö- och hälsoskydd utför även miljötillsyn i Bjurholms kommun genom ett samverkansavtal.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
- Leda och utveckla avdelningens arbete inom miljö- och hälsoskydd, plan- och byggfrågor, mark och exploatering samt trafik.
- Driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering för att ge bästa möjliga service till medborgare och näringsliv. För närvarande pågår införande av E-arkiv.
- Arbeta nära den politiska ledningen i plan- och miljönämnden och bidra till samverkan och utvecklingsarbete både internt och externt.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
- Akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd, juridik eller liknande.
- Ledarerfarenhet och erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete.
- Erfarenhet från arbete inom en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom miljö- och hälsoskydd eller plan- och byggfrågor är meriternade.
- Kunskaper inom relevant lagstiftning är meriterande liksom goda kunskaper i EDP Vision.
Vi söker dig som:
- Vill säkerställa att medborgare och företag får bästa möjliga service.
- Är trygg, relationsskapande och har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
- Är strukturerad och analytisk med förmåga att se både helhet och detaljer.
- Har ett coachande ledarskap och får medarbetare att växa genom delaktighet och tydlighet.
- Är drivande och har stort intresse för förändrings- och utvecklingsfrågor.
- Är redo att möta höga förväntningar på verksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och servicenivå.
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
För denna tjänst genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
