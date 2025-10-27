Mikés i Sunne söker butiksbiträde
2025-10-27
Vi söker engagerade och serviceinriktade butiksbiträden!
Mikés i Sunne är en butik med inriktning bil och fordonsteknik. Brinner du för kundservice, har öga för detaljer och gillar att arbeta i en social miljö? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som butiksbiträde hos oss kommer du att vara ansiktet utåt för butiken och bidra till att varje kund får en positiv upplevelse. Du kommer att arbeta nära kund, därför är det viktigt att du är serviceinriktad och kan förstå kundens behov. Tjänsten innebär både självständigt arbete samt arbete i team för att se till att våra kunder får snabb och kvalitativ service. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Hjälpa och ge professionell service till kunder
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning av varor och inventering
Städning och hålla ordning i butiken
Marknadsföring
Övriga förekommande butikssysslor
Vi söker dig som:
Har kompetens inom bil och fordonsteknik
God datakunskap
Har ett genuint intresse för service och människor
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Trivs med att arbeta i team men också självständigt
Har tidigare erfarenhet från butik (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling och mer ansvar över tid
En härlig arbetsplats med högt i tak där du får arbeta med varierande uppgifter inom service och reparation.
Tjänsten är på 50-100% Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Arbetstider är förlagda måndag-fredag men kan komma att justeras över tid.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och kort personligt brev.
Anställning snarast eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mikes i Sunne AB
Sundgatan 13
686 33 SUNNE
Kontakt
Micke Nilsson 0738279257
