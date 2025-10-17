Mekatronikingenjör
Fokus på robusta gränssnitt mellan elektronik och mekanik.
Vill du arbeta i gränslandet mellan mekanik och elektronik - där teknik möter verklighet?
Vi söker nu en mekatronikingenjör till Saab Dynamics med placering i Karlskoga eller Karlstad. Hos oss får du utveckla produkter som ska fungera i några av världens mest krävande miljöer, där tillförlitlighet, hållbarhet och smarta tekniska lösningar är avgörande.
Din roll
Utveckla och förbättra gränssnitt mellan elektronik och mekanik
Säkerställa att elektronikens livslängd och kravbild uppfylls genom smart mekanisk konstruktion
Arbeta med robusta lösningar för att skydda mot störningar, vibrationer och strålning (t.ex. EMC-skydd och isolering)
Bidra till att våra system klarar extrema miljöer och hårda påfrestningar
Vi söker dig som har en bakgrund inom mekatronik och trivs i gränslandet mellan mekanik och elektronik. Du är analytisk, nyfiken och har en naturlig känsla för praktiska, hållbara lösningar. Du kan komma från både mekanisk och elektronisk sida - det viktiga är ditt intresse för samspelet däremellan.
Vi tror att du har:
* Ingenjörsutbildning inom mekatronik, maskinteknik, elektronik eller liknande.
* Erfarenhet av mekanisk eller elektronisk konstruktion, gärna i industrimiljö.
* Förståelse för krav på robusthet, EMC och miljötålighet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska.
* Möjlighet att godkännas för säkerhetsskydd enligt gällande bestämmelser.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där innovation, samarbete och teknisk spetskompetens möts - och där ditt arbete bidrar till att skapa trygghet för människor och samhällen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
