Mekanikkonstruktör till Karlskoga!
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-09-10
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Din huvudsakliga uppgift som mekanikkonstruktör kommer att vara att utifrån kravspecifikation, konstruera och utveckla mekaniska lösningar till våra produkter, genom att arbeta med kravhantering, specificering, konstruktion, verifiering och dokumentation.
Drivs du av samarbete, så har du kommit rätt! I din roll kommer du ofta arbeta tillsammans med andra utvecklingsingenjörer i projektform. Vi driver både stora projekt som ställer krav på samarbetsförmåga och mindre projekt som ställer krav på självständighet. Du som söker är en person som värdesätter och vårdar ditt kontaktnät.
Du kommer inom produktens livscykel att arbeta med kravhantering, 3D-modeller, 2D-ritningar samt framtagning av tillverkningsunderlag. Våra produkter ska vara världsledande inom sina segment och för att uppnå det måste vi se till att vi är med i teknikens framkant. Det innebär att vi vill se att du trivs i din roll och att du kommer i kontakt med de arbetsuppgifter som du stimuleras och växer av. Vi arbetar därför med ambitionen att gynna din utveckling och välkomnar både dig med erfarenhet och dig som nyexaminerad till denna roll!
Programvara som används inom sektionen för 3D-CAD är Catia, 3DExperience.
Sektionstillhörighet för denna tjänst är mekanikkonstruktion inom Missile Systems. Sektionen ansvarar för mekaniken på olika robotsystem vad gäller allt från produktvård till nyutveckling.Publiceringsdatum2025-09-10Profil
Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra men som också tycker om att ta mycket eget ansvar, där du självständigt driver igenom sina arbetsuppgifter. Du har ett genuint intresse för tekniska produkter och stimuleras av utmaningar som uppstår vid nyutveckling av produkter som ligger i framkant.
Det är också viktigt att du har ett starkt intresse för att lära dig ny kunskap då vi arbetar mycket tillsammans och lär oss av varandra.
Önskvärda kvalifikationer:
*
Högskole- eller civilingenjör examen, med inriktning maskinteknik eller motsvarande.
*
Tidigare erfarenhet av mekanikkonstruktion och förståelse för produktutveckling.
*
Kunskaper från att arbeta i 3D-verktyg.
*
God kommunikationsförmåga, tal och skrift, såväl på svenska som engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36593". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9502733