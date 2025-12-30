Mekaniker
2025-12-30
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Liareds Trävaror AB
Vi söker en mekaniker som vill vara med och förstärka vår organisation genom att säkerställa att vi alltid håller bästa teknik och standard på vår underhållsavdelning.
Ditt huvudansvar kommer att vara mekaniskt underhållsarbete inom eget ansvarsområde.
Du förväntas också utveckla rutiner och reservdelsupplägg.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Felsökning
• Mindre förändringar och förbättringar
• Projektarbete
• Din bakgrund, vi tror att du:
• Har gedigen erfarenhet av arbete med mekaniskt underhåll
• Har erfarenhet av plåt- och svetsarbete och /eller erfarenhet av skärande bearbetning
• Har relevant gymnasial utbildning
• Säkerhets- och kvalitetsmedveten
• Flexibel och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga samt en vilja att tillsammans med dina arbetskamrater ständigt bli bättre och lära er mer
• Kommunikativ i svenska språket i tal och skrift Vi fäster stor vikt vid att du passar i vårat team och tror att du är en social person som är öppen med din planering och agenda.
Självklart förstår du potentialen i ett välfungerande samarbete mellan de traditionella teknikdisciplinerna el, mek och automation. Du är också lyhörd för omvärldens utveckling och hela tiden beredd att ompröva gamla sanningar.
Avslutningsvis är du en teknikintresserad nyfiken person som vill utvecklas.
Placeringsort: Liared
Omfattning: 100%
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast eller enligt ök Är du rätt person är du välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker fortlöpande.
För mer information, kontakta eller skicka din ansökan med CV till: adam@liaredstra.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: adam@liaredstra.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Liareds Trävaror AB
Liared Tälningarudorna 102
523 91 ULRICEHAMN Jobbnummer
