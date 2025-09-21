Mekaniker
Karved Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Skurup Visa alla maskinreparatörsjobb i Skurup
2025-09-21
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karved Sweden AB i Skurup
, Sjöbo
, Staffanstorp
, Malmö
, Kävlinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-21Om företaget
Karved Maskin AB säljer och servar lantbruksmaskiner. Vi erbjuder dig en tjänst i ett härligt gäng med god gemenskap.
Om jobbet
Vi söker mekaniker som är självgående, noggrann och omtänksam till vår verkstad, med känsla för maskiner.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av felsökning, service- och reparationsarbeten på våra kunders lantbruksmaskiner, samt även färdigställa nya maskiner och göra dem leveransklara.
Allmänt mekaniskt underhållsarbete ingår i befattningen.
Det är en merit om du kan hydraulik.
Utbildning/Erfarenhet/Egenskaper
Vi ser gärna att Du har gymnasieutbildning, gärna fordonsteknisk eller någon liknande utbildning.
B-körkort är ett krav.
Att Du har bra ordningssinne, kunna hantera många olika arbetsuppgifter under en dag.
Att Du behärskar svenska språket både i tal och skrift, då dokumentation, föreskrifter och information finns oftast endast på svenska. Om du kan engelska är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet som mekaniker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: lars@karved.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karved Sweden AB
(org.nr 559199-4016)
Gamla Lundavägen 1165 (visa karta
)
275 64 BLENTARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karved Maskin AB Jobbnummer
9518907