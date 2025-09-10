Medicinsk sekreterare, vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral & BVC är en respekterad och ekonomiskt stabil vårdcentral med över 17 000 patienter, inklusive många studenter.
Vårdcentralen har 34 engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans skapar en arbetsmiljö präglad av arbetsglädje.
Ledarskapet på vårdcentralen är närvarande, tydligt och stödjande, och det finns en stark tro på att en trivsam arbetsplats gynnar patienterna. Alla medarbetare uppmuntras att delta i processer som driver verksamheten framåt, och beslutsvägarna är korta. Vi är stolta över vår vårdcentral och välkomnar nu dig att bli en del av vår gemenskap.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt lokalt IT-stöd. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har goda kunskaper inom och intresse för att arbeta med digitalisering. Du har även god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande. Du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral Kontakt
Latifa Rascic, Enhetschef 070-0825340 Jobbnummer
9501069