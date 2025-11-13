Medelålders funktionsnedsatt kvinna söker assistenter.

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-11-13


Flera assistenter önskas nu till en kvinna boende i Västra Frölunda, Göteborg.

Kvinnan behöver hjälp med allt i sin vardag. Dubbelassistans sker under dagtid. I övrigt så söker vi en assistent som är lugn, trygg i sig själv och lyhörd.

Introduktion och handledning sker på arbetsplatsen.



Publiceringsdatum
2025-11-13

Om tjänsten
Nu söker vi personal som kan jobba 50-100%,
Dygnspass 14.00-14.00, väntetid 00.00-06.00. Vi ser gärna även att du har möjlighet, när behov uppstår, att arbeta 8:00-16:00.

Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss.

Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
God Assistans i Mitt AB (org.nr 556883-2538)

Arbetsplats
God Assistans

Jobbnummer
9603468

