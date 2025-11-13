Medelålders funktionsnedsatt kvinna söker assistenter.
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
.
Flera assistenter önskas nu till en kvinna boende i Västra Frölunda, Göteborg.
Kvinnan behöver hjälp med allt i sin vardag. Dubbelassistans sker under dagtid. I övrigt så söker vi en assistent som är lugn, trygg i sig själv och lyhörd.
Introduktion och handledning sker på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Nu söker vi personal som kan jobba 50-100%,
Dygnspass 14.00-14.00, väntetid 00.00-06.00. Vi ser gärna även att du har möjlighet, när behov uppstår, att arbeta 8:00-16:00.
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9603468