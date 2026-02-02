Mechanical Engineer - Trial & Hire
Soros Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-02-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Jönköping
, Falköping
, Hjo
, Haninge
, Borås
eller i hela Sverige
Mechanical Engineer - Trial & Hire
Roll: Mechanical Engineer (Lab / Product Development)
Senioritetsnivå: Mellannivå
Omfattning: 100 %
Plats: Huskvarna
Distansarbete: Nej
Startdatum: Omgående
Uppdragslängd: 1 år (Trial & Hire)
Arbetsspråk: Svenska och engelska
Vi söker nu en Mechanical Engineer till ett spännande Trial & Hire-uppdrag inom produktutveckling i en teknikintensiv och internationell miljö. Rollen är placerad i ett produktlabb och har ett tydligt fokus på test, prototyputveckling och validering av nya produkter där mekanik, elektronik och mjukvara samverkar.
Om rollen
I rollen som Mechanical Engineer i produktlabbet är ditt huvudsakliga syfte att accelerera utvecklingen av innovativa produkter genom att omsätta idéer till verifierade och testade koncept. Du blir en central teknisk resurs i FoU-processen och arbetar nära design-, utvecklings- och testteam i både lokala och globala sammanhang.
Rollen passar dig som trivs med hands-on-arbete, tekniskt ansvar och som vill ha stor påverkan på produktens slutliga utformning och kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Designa, genomföra och vidareutveckla testuppsättningar för prototyper
Säkerställa funktion, prestanda och kvalitet inom mekanik, elektronik och mjukvara
Samarbeta tätt med utvecklings-, design- och testteam
Utveckla mätmetoder samt säkerställa hög datakvalitet och spårbarhet
Analysera testresultat och bidra till välgrundade designbeslut
Felsöka och lösa komplexa tekniska problem i tidiga utvecklingsfaser
Förbättra labbmiljöer, testprocesser och arbetssätt
Bidra med tekniska insikter till produktstrategi och framtida teknologival
Skallkrav
Erfarenhet av mekanik och prototyputveckling
God förståelse för elektronik och inbyggda system
Erfarenhet av testdesign, mätmetoder och labbmiljöer
Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniska beslut
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad
Nyfiken och drivande med förbättringsfokus
Bekväm i tvärfunktionella och internationella samarbeten
Systemtänkande med helhetsperspektiv på produktutveckling
Övrig information
Uppdraget är ett Trial & Hire, vilket innebär möjlighet till övergång till anställning
Arbetet sker på plats i Huskvarna
Vi offererar löpande och uppdrag kan komma att stängas före sista ansökningsdag
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på att matcha erfarna specialister med kvalificerade uppdrag inom teknik, IT och verksamhetsutveckling. Vi arbetar nära både konsulter och uppdragsgivare för att skapa långsiktiga, hållbara samarbeten med fokus på kvalitet, transparens och affärsnytta.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9718763