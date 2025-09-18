Materielområdesansvarig: personlig utrustning
Har du god kännedom om personlig utrustning och vill bidra till att utveckla Försvarsmaktens försörjningsflöde? Vi söker dig som vill arbeta med utveckling, kravställning och anskaffning av ny materiel samt förvaltning av befintlig materiel och system - så att försörjningsflödet av personlig utrustning är störningståligt, kostnadseffektivt och hållbart.
Om enheten:
Materielsektionen ingår idag i FMLOG stab och ansvarar för materielförsöjningen för hela Försvarsmakten. Sektionen består av både militär och civil personal som tillsammans arbetar för att säkra ett störningståligt, kostnadseffektivt och hållbart försörjningsflöde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som MOA leder du - utifrån verksamhetens behov - arbetet med kravställning av personlig utrustning. Det innebär att du:
• styr och kontrollerar nyanskaffning inom materielområdet i nära samverkan med FMV och andra aktörer,
• deltar i vidmakthållande av materielen tillsammans med berörda delar av Försvarsmakten,
• leder framtagning av ny utrustning och säkerställer att den är säker att använda och uppfyller ställda krav,
• medverkar i planering av materielproduktion,
• tar fram systemmålsättningar och handlägger ärenden inför beslut om användning.
Tjänsten kommer sannolikt att tilldelas en av nedanstående inriktningar (vi rekryterar till båda). Ange i ansökan om du har särskild erfarenhet inom någon av dem.
• Skydds- och bärutrustning
• Ballistiska skydd
• Hjälm
• Stridsbärsystem
• Bärsystem
• MC-utrustning
• Brandutrustning
• Hörselskydd
• Soldatmateriel
• Förplägnadsutrustning
• Förläggningsutrustning
• Kockkläder
• Vinterutrustning
• Logementutrustning
• FlyguniformPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom teknik, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• God kunskap inom Systems engineering (ISO 15288).
• God kunskap inom materielområdet personlig utrustning.
• Mycket god kunskap om uppbyggnad av grund- och förvaltningsdata.
• God kunskap i PRIO.
• God kunskap i ärendehanteringssystemet VIDAR (Sharepoint).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda projekt.
• Erfarenhet från tidigare tjänst inom Försvarsmakten.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och noggrann. Du bygger goda tvärfunktionella relationer och samarbetar prestigelöst. I perioder behöver du snabbt kunna byta fokus för att lösa uppkomna uppgifter - du är därför flexibel och lyhörd för verksamhetens behov, samtidigt som du är tydlig i analys, prioriteringar och beslut. Du har en positiv inställning till Försvarsmakten och delar vår värdegrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsform: civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: heltid.
• Tillträde: snarast enligt överenskommelse.
• Arbetsort: Stockholm.
Tjänstgöringen kan delvis förläggas utanför Stockholm för att säkerställa god förståelse för den miljö där utrustningen används. Resor inom Sverige och internationellt förekommer.
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HrA Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef Per Wendel.
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Brit Steen
• OFR/O: Julia Back
Samtliga ovan nås via växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 oktober 2025. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
