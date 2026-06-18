Platschef till stort byggprojekt i Boden!
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2026-06-18
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Är du en erfaren platschef från byggbranchen som brinner för byggprojekt och har förmågan att leda och inspirera team? Har du ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och ekonomi, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med kunder och leverantörer? Då kan detta vara din nästa utmaning!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
I denna roll får du möjlighet att leda projekt med frihet under ansvar och arbeta i en projektorganisation som stöttar varandra och med stort fokus på att driva projektet framåt. Som platschef ansvarar du för att säkerställa daglig drift på byggarbetsplatsen, upprätthålla säkerhet och kvalité samt hantera relationer med kunder och leverantörer. Tjänsten omfattar både praktiskt och administrativt ansvar inom byggprojekt.
Du erbjuds
Ett omväxlande och utmanande arbete i ett framgångsrikt och expansivt företag
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
En positiv arbetsmiljö där engagemang och samarbete värdesättsDina arbetsuppgifter
Säkerställa att projektet genomförs enligt kundkrav, kontrakt, budget och tidplan.
Leda, samordna och följa upp arbetet för medarbetare och underentreprenörer.
Ansvara för projektets ekonomi genom fakturahantering, prognoser och uppföljning av ÄTA-arbeten.
Upprätthålla en säker arbetsmiljö samt säkerställa att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav efterlevs.
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Planera, följa upp och dokumentera projektets framdrift samt säkerställa att projektplaner hålls aktuella.
Leda möten, kommunicera projektstatus och bidra till hög kundnöjdhet och fortsatt affärsutveckling.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning i byggbranschen, gärna som platschef men det är också relevant för dig som arbetat i en arbetsledande roll och vill ta nästa steg
Är van vid att läsa ritningar, hantera teknisk dokumentation och arbeta enligt avtal
Har god struktur och planeringsförmåga samt trivs i en roll med många kontaktytor
Är en trygg ledare som motiverar teamet och skapar god sammanhållning
Är van att hantera digitala verktyg
Innehar B-körkort och har tillgång till egen bil då det behövs för att ta dig ut till projektet samt köra på området
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av större entreprenadprojekt inom logistik eller industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PIAX0S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9971366