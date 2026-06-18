Bagare / konditor sökes till Hemse
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2026-06-18
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Vi söker en ny medarbetare!
Vår fantastiska Konditor/bagerska ska nu flytta och vi behöver därför hitta en ersättare. Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa härlig stämning för våra gäster och servera dem godsaker.
Bagarns är ett företag som firar 123 år detta år med 4:e generationens bagare! Vi är stolta över vår hantverkstradition och är måna om att föra den vidare. Vi bakar klassiska bakverk men har också många godsaker som just vi är kända för. Även gotländska specialiteter. Vi har målsättningen att alla ska kunna fika hos oss och har därför ett bra utbud av diverse allergi bakverk.
Vad får man göra hos oss?
I konditoridelen gör du tårtor och bakelser som går både till affären och som beställningar.
I bageridelen hjälper du till att baka matbröd, vetebröd, tårtbottnar och kakor.
Du kan vid behov hoppa in i kallskänken, för hos oss hjälps vi åt.
Vi söker dig som:
• har arbetslivserfarenhet av att jobba inom bageri och konditori.
• Du ska vara självgående men också planera och samarbeta, för att producera det som behövs. Du får gärna komma med nya idéer och vara kreativ, det värderar vi högt!
• Du ska ha ett bra tempo, bra arbetsmoral, passa tider och har ett trevligt bemötande och är serviceinriktad gentemot våra kunder. Vi tycker att det är viktigt med god hygien och vill att du tar tillvara på de råvaror vi har innan de blir gamla.
• Att du arbetar medvetet för att varje gäst lämnar oss nöjd är en förutsättning. Du förväntas vara en god arbetskamrat och bidra till en trevlig arbetsmiljö. Hålla rent och fint är något du är van vid.
Tjänsten är på heltid med provanställning 6 månader. Med start slutet av augusti.
Du ska bo i närheten av Hemse
Vad får du?
En liten och mysig arbetsplats där vi hjälps åt och tillsammans skapar det som våra kunder önskar. Friskvårdsbidrag. Möjlighet att påverka i det dagliga arbetet men också på våra arbetsplatsmöten och planeringskvällar.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss. Vi intervjuar löpande och ser ram emot att höra ifrån dig.
Välkommen med din ansökan till bagarnshemse@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: bagarnshemse@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bagarns Hemse Aktiebolag
(org.nr 559037-3576)
Storgatan 54 (visa karta
)
623 50 HEMSE Arbetsplats
Bagarns Hemse AB Jobbnummer
9971372