Fjärrchaufför med CE behörighet utgångsort Halmstad
Jakobsdahl Logistics AB / Fordonsförarjobb / Sävsjö Visa alla fordonsförarjobb i Sävsjö
2026-06-18
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Vi förstärker nu vårt team då vi har fått utökat förtroende av vår speditör.
Vi söker två självgående, tävlingsinriktade personer som passar in i vårt team.
Våra bilar utgår ifrån Halmstad. Du hanterar och styr ditt egna ekipage vilket ställer stora krav på att du kan kör och vilotider, lastsäkring och har ett stort säkerhets tänk.
Bilarna är väl utrustade för ökad komfort då man ligger ute i veckorna. Vi kör oftast måndag till fredag men även någon söndag kan förekomma.
vi hanterar dolly och trailers så är bra med erfarenhet från detta.
krav :
CE-Behörighet
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
Erfarenhet minst fem år
Flytande svenska i tal och skrift
meriterande är ADR men går att lösa vid fast anställning för rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: frida.jdl@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jakobsdahl Logistics AB
(org.nr 559322-4487)
Såningsstigen 13 (visa karta
)
576 31 SÄVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Engdahl frida.jdl@outlook.com 0736404362 Jobbnummer
9971361