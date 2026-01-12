Materielområdesansvarig: Personlig utrustning
Vill du arbeta nära Försvarsmaktens kärnverksamhet och bidra till att rätt personlig utrustning finns på plats när den behövs? Som materielområdesansvarig för personlig utrustning får du ett kvalificerat uppdrag där du leder kravställning, utveckling och förvaltning av materiel som är avgörande för användaren i vardag, kris och insats. Rollen kombinerar struktur, samverkan och analys i ett sammanhang med höga krav på kvalitet och ansvar.
Om enheten:
Materielsektionen ingår idag i FMLOG stab och ansvarar för materielförsöjningen för hela Försvarsmakten. Sektionen består av både militär och civil personal som tillsammans arbetar för att säkra ett störningståligt, kostnadseffektivt och hållbart försörjningsflöde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som MOA leder du - utifrån verksamhetens behov - arbetet med kravställning av personlig utrustning. Det innebär att du:
• Styr och kontrollerar nyanskaffning inom materielområdet i nära samverkan med FMV och andra aktörer,
• Deltar i vidmakthållande av materielen tillsammans med berörda delar av Försvarsmakten,
• Deder framtagning av ny utrustning och säkerställer att den är säker att använda och uppfyller ställda krav,
• Medverkar i planering av materielproduktion,
• Tar fram systemmålsättningar och handlägger ärenden inför beslut om användning.
Tjänsten kommer sannolikt att tilldelas en av nedanstående inriktningar (vi rekryterar till båda). Ange i ansökan om du har särskild erfarenhet inom någon av dem.
• Skydds- och bärutrustning
• Ballistiska skydd
• Hjälm
• Stridsbärsystem
• Bärsystem
• MC-utrustning
• Brandutrustning
• Hörselskydd
• Soldatmateriel
• Förplägnadsutrustning
• Förläggningsutrustning
• Kockkläder
• Vinterutrustning
• Logementutrustning
• FlyguniformPubliceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
• God kunskap i PRIO.
• God kunskap i ärendehanteringssystemet VIDAR (Sharepoint).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Akademisk utbildning inom teknik, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Kunskap inom Systems engineering (ISO 15288).
• Kunskap inom materielområdet personlig utrustning.
• God kunskap om uppbyggnad av grund- och förvaltningsdata.
• Erfarenhet av att leda projekt.
• Erfarenhet från tidigare tjänst inom Försvarsmakten.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat och samarbetar väl över funktioner. Du är flexibel och kan snabbt ändra fokus vid behov, samtidigt som du är tydlig i analys, prioriteringar och beslut.
Du har en positiv inställning till Försvarsmakten och delar vår värdegrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid.
• Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
• Arbetsort: Stockholm/Enköping. Tjänstgöringen kan delvis förläggas utanför arbetsorten för att säkerställa god förståelse för den miljö där utrustningen används. Resor inom Sverige och internationellt förekommer.
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HrA Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef Per Wendel.
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Britt Steen
• OFR/O: Bengt Rainer
Samtliga ovan nås via växeln 010 825 10 00.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 30:e januari 2026. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas, i fältet för personligt brev skriv istället för att infoga brev, enligt instruktion.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
