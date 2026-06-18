Distriktssköterska sökes till liten personalägd vårdcentral på Arlanda

Airport Sky Vårdcentral AB / Sjuksköterskejobb / Sigtuna
2026-06-18


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Vi söker en legitimerad distriktssköterska till vår trevliga vårdcentral som ligger mitt i hjärtat av SkyCity på Arlanda.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska
Erfarenhet från primärvård är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kompetens som rehabkoordinator är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder
En varm och familjär arbetsmiljö på en personalägd enhet
Smidig pendling till jobbet: Vårdcentralen hjälper till att ordna olika transportlösningar till och från Arlanda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: shahin@airportsky.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Airport Sky Vårdcentral AB (org.nr 559045-8633)
Sky City Uppgång A Vån 5 (visa karta)
190 45  STOCKHOLM-ARLANDA

Jobbnummer
9971356

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