Marknadsförare till ett prisbelönt och växande företag
Alemtek AB / Marknadsföringsjobb / Nybro Visa alla marknadsföringsjobb i Nybro
2026-06-18
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Gillar du när strategi möter kreativitet? Ser du helheten i marknadsföring, från varumärke och budskap till kampanjer, content och kundresa?
Nu söker Alemtek dig som vill ta ett helhetsansvar för vår marknadsföring, planera, skapa och driva aktiviteter som stärker vårt varumärke och bidrar till vår fortsatta tillväxt i Europa.
Vi bygger ett bolag där både kunder och medarbetare trivs långsiktigt. Det syns i våra resultat: NPS 92 från kunder och eNPS 100 från medarbetare. Samtidigt har vi uppmärksammats med flera entreprenörs- och företagarutmärkelser för vår tillväxtresa och företagskultur.
Om Alemtek AB
Alemtek AB, grundat år 2000, är ett familjeföretag som erbjuder innovativa upphängningssystem genom långsiktiga samarbeten. Från vårt huvudkontor i Nybro hjälper vi tillverkare av premiumprodukter inom belysning, akustik och skyltning över hela Europa att hänga upp sina produkter på bästa sätt.
Genom långsiktiga kundrelationer, hög kvalitet och snabb service har vi byggt upp en stark position på marknaden och fortsätter nu vår tillväxtresa internationellt.
Här får du det bästa av två världar. Tryggheten i ett etablerat företag kombineras med friheten i ett litet och entreprenöriellt team. Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
I rollen som Marketing Manager ansvarar du för att planera, driva och utveckla Alemteks marknadsföring både strategiskt och operativt. Du arbetar nära säljteamet och ledningen, med fokus på att stärka vårt varumärke och skapa affärsnytta. I ditt arbete kommer du också regelbundet samarbeta med våra externa partners och leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Som ett mindre bolag innebär rollen bredd snarare än djup. Du behöver inte vara specialist på allt, men du ska trivas med att röra dig mellan olika områden.
Ansvara för företagets övergripande marknadsstrategi och varumärkespositionering
Planera och genomföra marknadsaktiviteter i både digitala och fysiska kanaler
Utveckla och optimera hemsida och innehåll (inklusive SEO/SEM och AI-sök)
Skapa content för webb, sociala medier, nyhetsbrev och kampanjer
Planera och driva marknadsföring kopplad till mässor och events
Koordinera webinars, lanseringar och nyheter
Arbeta med enklare grafiskt material och marknadsunderlag till sälj
Följa upp, analysera och utveckla marknadsaktiviteter baserat på data
Vem är du?
Du trivs med att äga ett område och driva det framåt på egen hand. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och levererar utan att behöva detaljstyrning eller tätt ledarskap i vardagen. Du är strukturerad, självgående och bekväm med att sätta din egen agenda.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av marknadsföring
God förståelse för digital marknadsföring (SEO, SEM och sociala medier)
Erfarenhet av att skapa kampanjer, nyhetsbrev, marknadsmaterial och content (text, bild, enklare grafik).
Förmåga att analysera resultat och omsätta insikter till förbättring
Erfarenhet av CMS och relevanta marknadsverktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från B2B-marknadsföring
Erfarenhet från tillverkande industri
Vad erbjuder vi?
Fullt ägarskap över Alemteks marknadsföring. Du bygger och driver området på riktigt, inte som ett litet kugghjul i en större maskin.
Kort väg från idé till genomförande. I ett litet bolag behöver dina idéer inte passera fem led innan de blir verklighet.
En internationell roll med europeisk räckvidd.
Ett bolag med bevisad kultur och kundnöjdhet. NPS 92 från kunder och eNPS 100 från medarbetare.
Möjlighet att arbeta i ett prisbelönt och expansivt bolag med höga ambitioner.
Möjlighet att växa med rollen. Tjänsten är 50% med tydlig potential att utökas över tid.
Personlig utveckling och kompetensutveckling inom B2B-marknadsföring.
Goda personalförmåner.
Omfattning och villkor
Tjänsten är på 50 %, med möjlighet till utökning över tid. Du utgår från vårt kontor i Nybro. Arbetstiden är dagtid på vardagar, och anställningen är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Vill du vara med och utveckla Alemteks marknadsföring i Europa?
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alemtek AB
(org.nr 556582-6475)
Emmabodavägen 4 (visa karta
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382 45 NYBRO Jobbnummer
9971370