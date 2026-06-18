Restaurangsbiträde & Köksbiträde

Värnhems Falafel i Malmö Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-06-18


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Just nu söker vi restaurangbiträde och köksbiträde inför sommaren och efter sommaren. Har du ett brinnande intresse av service och restaurang.
Uppgifterna kommer att vara att bland annat arbeta i köket, i kassan, kundmottagning, diskning och förberedelser.
Vi söker medarbetare som är positiva, snabba, engagerade och stresståliga. Bifoga ditt CV och personliga brev till vår email som du hittar lite längre ner.
Lönetyp: Fast månads-, vecko- eller timlön.
kontaktinformation:
Email: varnhemsfalafel2000@hotmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: varnhemsfalafel2000@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Värnhems Falafel i Malmö Handelsbolag
Lundavägen 1 (visa karta)
212 18  MALMÖ

Arbetsplats
Värnhems Falafel i Malmö HB

Jobbnummer
9971369

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