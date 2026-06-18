VD Verkställande direktör till www.reapriser.nu
Sjöberg, Dennis / Ekonomichefsjobb / Gävle Visa alla ekonomichefsjobb i Gävle
2026-06-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Det är ditt arbete att leda hela företaget och utföra alla arbetsuppgifter inom företaget utifrån ägarens direktioner. Det ärviktigt att du är en VD som är mån om personalen och får arbetsuppgifterna utförda med omsorg-
Det är en mer viktigt att du är ägarens högra hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: Hej@reapriser.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
Södra Kungsgatan 7 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Arbetsplats
Reapriser earthquake tech Jobbnummer
9971367