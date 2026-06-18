Vi söker en rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Borås Visa alla pedagogchefsjobb i Borås
2026-06-18
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Det här blir du en del av
Vill du leda en väletablerad skola med tydlig riktning och stort fokus på stabilitet och kvalitet? Motiveras du av ett meningsfullt uppdrag där du får förvalta en positiv utvecklingsresa och stärka skolans interna kultur?
Då kan detta vara rätt uppdrag för dig! Vi söker nu en engagerad, trygg och erfaren rektor som vill leda Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås. Skolan är en av våra mindre enheter inom Drottning Blanka med en trygg och erfaren personalgrupp. Vi är stolta över våra fina lokaler samt och hur vår skola speglar samhället och samtidigt erbjuder våra elever en lugn och trygg skolgång. I rollen som rektor inom Drottning Blankas Gymnasieområde blir du en del av ett större nätverk med 26 rektorer, verksamhetsutvecklare och stabsfunktioner. Genom mentorskap, kollegialt utbyte samt återkommande fysiska och digitala träffar under läsåret skapas goda möjligheter till stöd, samarbete och erfarenhetsdelning. I uppdraget har du även nära stöd från stabsfunktioner inom bland annat HR, Kvalitet, Marknad, Ekonomi och IT.
Det här erbjuder vi dig
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska, strategiska och operativa ledning. Du leder och utvecklar verksamheten i linje med Drottning Blankas vision och mål, alltid med elevernas bästa i fokus. Som rektor har du en central roll i att skapa riktning, engagemang och långsiktighet i verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda skolans verksamhet med stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och hög måluppfyllelse.
Skapa en trygg, tydlig och inspirerande skolmiljö för både elever och medarbetare.
Bygga och främja en stark intern kultur präglad av samarbete, ansvarstagande och engagemang.
Utveckla skolans interna och externa relationer samt bidra till god samverkan inom verksamheten.
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument, mål och riktlinjer.
Det här söker vi
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning och som har genomfört rektorsutbildningen. Du är en tydlig, pedagogisk och trygg ledare med god kommunikativ förmåga. Det är naturligt för dig att samla medarbetare kring en gemensam riktning och motivera till självledarskap och måluppfyllelse. Du kan utveckla en arbetsmiljö där både elever och medarbetare kan trivas och utvecklas. Du är strukturerad, handlingskraftig och har en god förmåga att prioritera, organisera och att samverka.
Vi ser också att du:
Har ett synligt, lyhört och relationsskapande ledarskap.
Kombinerar höga förväntningar med omtanke och har ett stort fokus på elever.
Har en god förmåga att involvera, delegera och anpassa ditt ledarskap utifrån situation och behov.
Är trygg i rektorsrollen och fungerar som en god förebild för medarbetare och elever.
Har en entreprenöriell anda med vana att marknadsföra och kommunicera skolans vision och styrkor.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tjänsten annonseras under sommaren, och vi kommer att återkoppla till kandidater samt inleda intervjuprocessen från vecka 32.Placeringsort: BoråsAnställningsform: Tillsvidare (Heltid)Sista dag att ansöka är 30 juliHar du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Skolchef Charlotta Hayward på charlotta.hayward@academedia.se
.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
504 33 BORÅS Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Charlotta Hayward charlotta.hayward@academedia.se Jobbnummer
9971357