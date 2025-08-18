Materialberedare
2025-08-18
Mitt inne i Gnosjö finns Runå Verktygs AB som helt har specialiserat sig på konstruktion och verktygstillverkning av pressverktyg. Det är ett företag i ständig utveckling och framåtanda, med en modern maskinpark och med ett team som utgörs av erfarna, kompetenta och skickliga medarbetare. Det är dessa faktorer som gör det möjligt för Runå Verktygs AB att vara expert på pressverktyg.
Vill du komplettera teamet?
Alla på Runå har en viktig del i kugghjulet, oavsett arbetsuppgift, och din arbetsinsats blir som materialberedare. Vår nuvarande materialberedare ska flytta och därför söker vi nu hans ersättare. Att arbeta som materialberedare hos oss innebär att huvudsakliga arbetsuppgifterna består av planslipning, kapning och grovfräsning.
För att kunna vara självgående är en verkstadsteknisk bakgrund, kunskap och erfarenhet av ritningsläsning, samt tidigare erfarenhet av planslipning en stor fördel. Har du tidigare erfarenhet av trådgnistning (Makino) är det mycket meriterande eftersom det finns möjlighet att lägga en del av arbetstiden på att hjälpa till på trådgnistavdelningen.
Datavana samt svenska i tal och skrift är krav. För att kunna hålla en hög kvalité i ditt arbete är personliga egenskaper som noggrannhet, ansvarskänsla och initiativförmåga viktigt, och framförallt att du ser vikten av att bidra till samarbete och teamkänsla. Har du en nyfiken personlighet som gärna lär dig nytt och utvecklas så finns det även utvecklingsmöjligheter på företaget.
Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt så tveka inte med att skicka in din ansökan till oss. Vi hoppas att det blir du som blir det nya tillskottet i vårt härliga team på Runå Verktyg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: jennie@runaverktyg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Materialberedare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Runå Verktygs AB
(org.nr 556107-3437)
Runågatan 4 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
Jennie Johansson jennie@runaverktyg.se 0370-325254 Jobbnummer
