Operativ inköpare till kund inom energibranschen
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Östhammar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östhammar
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Östhammar
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi söker nu en operativ inköpare till vår kund inom energibranschen i Östhammar. I rollen ansvarar du främst för inköp av tjänster och har en kontinuerlig dialog med både interna intressenter och leverantörer.
Du arbetar med avrop och offertinhämtning för olika typer av tjänsteuppdrag, bland annat inom områdena tekniska konsulter, underhållspersonal, bemanning, strålskydd och bevakning. Utöver detta ingår hantering av olika typer av serviceavtal samt viss fakturahantering i tjänsten.
Tjänsten är ett konsultuppdrag.
Krav för tjänsten:
• Genomförd gymnasieutbildning
• 2-3 års arbetslivserfarenhet som inköpare
• Goda kunskaper i MS-office
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Arbetat med inköp av tjänster
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt. Du utför dina uppgifter med hög noggrannhet samtidigt som du arbetar effektivt. Vidare är du en naturligt samarbetsinriktad person, vilket vi ser som en självklarhet i denna roll.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-06-10
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9950505