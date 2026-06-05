Kundtjänstmedarbetare Telefonbanken - Borlänge
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2026-06-05
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Vill du kickstarta din karriär inom bank och finans? Länsförsäkringar Bank söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare till vår Telefonbank i Borlänge. Hos oss får du chansen att utvecklas i en framtidsbransch och leverera kundservice i toppklass – varje dag. Välkommen med din ansökan!
I rollen som kundtjänstmedarbetare är telefonen ditt främsta verktyg när du hjälper våra kunder med allt från BankID och betalningar till aktie- och fondärenden. Du arbetar självständigt men är en del av ett sammansvetsat team på 12–14 personer.
Arbetstiderna är schemalagda måndag till söndag mellan 07:30–22:15, vilket innebär både kvälls- och helgpass. Schemat är fast och kan inte anpassas individuellt.
Hos oss finns goda möjligheter att växa – på sikt kan du exempelvis arbeta med kundtjänst via mejl eller ta dig an mer komplexa ärenden inom funktionsstöd.
Mer information om tjänsterna:
Heltid:
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Du arbetar heltid på ett rullande schema, måndag–söndag mellan 07:30–22:15, året om. Schemat får du fyra veckor i förväg, vilket ger dig bra framförhållning.
Deltid:
Vi söker även dig som vill arbeta deltid. Hos oss kan du välja att arbeta varannan helg och vissa vardagar (främst under löningsveckor), eller fokusera på vardagskvällar. Oavsett alternativ finns möjlighet att ta extrapass vid behov. Ditt schema planeras alltid fyra veckor i förväg och deltidsanställningen är en visstidsanställning. Observera att introduktionsutbildningen sker på heltid under de första fyra -sex första veckorna, vilket du behöver ta hänsyn till när du söker deltidsarbete.
Vi söker dig som brinner för att ge service och gillar att lösa problem. Du har minst gymnasieutbildning, och har du akademisk bakgrund inom relevant område är det ett plus. Erfarenhet av kundtjänst via telefon eller andra kundnära roller är meriterande.
Du är minst 18 år och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi värdesätter ett pedagogiskt och professionellt bemötande, och tror att du är nyfiken, driven och gillar att jobba mot tydliga mål. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs med att utvecklas i en föränderlig miljö.
Du behöver inte kunna allt från start – vi ger dig en gedigen introduktion under de första 4–6 veckorna innan du tar dina första egna kundsamtal.
Notera att arbetet är förlagt på plats i Borlänge. Det är ej möjligt att arbeta på distans.
Övrig information
Startdatum för tjänsterna är 12/8-2026 - Arbetet är förlagt på plats i Borlänge och distansarbete är ej möjligt
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Kontaktuppgifter:Rekryterande chef: johan.sodergard@lansforsakringar.se
Facklig representant Forena: joar.lind@lansforsakringar.se
Facklig representant Akademikerföreningen: christina.berg@lansforsakringar.se
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag
Länsförsäkringars Telefonbank består av cirka 170 medarbetare fördelade på två siter, Borlänge och Helsingborg. I Borlänge är vi cirka 140 personer fördelade mellan tio team som tillsammans är tillgängliga för våra kunder alla dagar i veckan mellan 07.30–22.00. Vårt mål är att göra de 23 Länsförsäkringsbolagen framgångsrika och att leverera toppklassig kvalitet och service till alla bankkunder. Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, stark gemenskap och ständig utveckling. Här får du chansen att växa och göra skillnad – både för kunder och kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar AB (publ)
(org.nr 502010-9681)
784 34 BORLÄNGE Arbetsplats
Länsförsäkringar Telefonbank Jobbnummer
9950507