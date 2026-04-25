Matdistributör
Jemttransport AB / Fordonsförarjobb / Östersund
2026-04-25
Hej! Vi söker en ny stjärna till Matgubben!
Älskar du bra mat, högt tempo och att ge service i världsklass? Då är det dig vi letar efter! Matgubben växer och vi behöver förstärka vårt team med en positiv och ansvarstagande medarbetare.
Om jobbet:
Som personal hos oss på Matgubben är du ansiktet utåt. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Utkörning av matlådor direkt hem till våra kunder.
Hantering av beställningar och order.
Säkerställa att våra kunder alltid är nöjda.
Vem är du?
Du är stresstålig och gillar när det händer mycket.
Du är ansvarsfull, punktlig och en riktig lagspelare.
Tidigare erfarenhet av service eller administrativa uppgifter är meriterande men inget krav, din inställning är viktigast!
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: Rekrytering@jemttransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbilschaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jemttransport AB
(org.nr 556693-9137)
Infanterigatan 22 (visa karta
)
831 32 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9875929