Maskinoperatör med truckvana
2026-01-28
Åt en av våra kunder strax utanför Hässleholm söker vi nu två maskinoperatörer med industriell erfarenhet och god truckvana.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för maskinoperatören består i att övervaka produktionen, se till att rätt produkter tillverkas med rätt kvalitet, fylla på material och kontrollera slutprodukten. Produktionen är mestadels automatiserad, produkterna blandas med olika recept och styrs via datorer, men manuella moment förekommer, såsom operatörsunderhåll på utrustningen och städning.
Arbetsmiljön i fabriken kan vara både bullrig och dammig.
Som operatör kör man även truck dagligen för att förse maskinerna med material och ställa undan emballerade produkter på rätt lagerplats.
Arbetet sker i små arbetslag om 3-5 personer.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker denna tjänst bör ha en industriell bakgrund, där du kanske tidigare arbetat som maskinoperatör i någon form av tillverkningsprocess. Du är datorvan och kan snabbt lära dig nya system att arbeta i. Eftersom man följer recept vid tillverkning av produkterna så ställer vi krav på att man både läser, skriver och talar svenska obehindrat.
Som person är du noggrann, hjälpsam, ihärdig och tycker om att hugga i. Du bidrar till en god stämning i arbetslaget och vill tillsammans med dina kollegor lyckas nå uppsatta mål.
B-körkort, tillgång till bil och truckkort med behörighet A + B är absolut skallkrav för denna tjänst.
Information och kontakt
Arbetet är förlagt hos en av våra industrikunder strax utanför Hässleholm. Arbetstiden är dagtid, alternativt tvåskift. Anställningen är inledningsvis en visstidsanställning hos Wikan Personal, men ambitionen är långsiktig och på sikt är tanken att anställningen övergår i kundens regi.
Tillsättning sker omgående, så välkommen med din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är den 9 februari.
Vid frågor, vänligen kontakta Kristoffer Svensson på 044-590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
