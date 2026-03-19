Maskinoperatör till modern produktion - för dig med driv
Vi söker dig som vill mer än att bara gå till jobbet.
Hos oss på Lechner i Strömsnäsbruk bygger vi ett team av engagerade personer som vill utvecklas tillsammans med vår produktion.
Vi tillverkar bänkskivor får den nordiska marknaden i en modern fabrik med avancerad maskinpark. Nu söker vi maskinoperatörer som vill ta ansvar, bidra till förbättringar och vara en del av ett starkt lag.
Din roll
Som maskinoperatör arbetar du i hjärtat av vår produktion. Du ansvarar för drift och övervakning av maskiner och säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och effektivitet.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Köra och ställa maskiner i produktionen (t.ex. kantlistmaskiner och CNC)
Säkerställa kvalitet och följa produktionsstandard
Felsöka enklare stopp och bidra till förbättringar
Samarbeta med kollegor för att nå produktionens mål
Vara delaktig i utvecklingen av vår produktion
Vem söker vi
Vi letar efter personer som vill framåt och som gillar att ta ansvar.
Du är:
Engagerad och har driv att göra ett bra jobb varje dag
Nyfiken och vill lära dig mer om maskiner och produktion
Ansvarstagande och noggran
En lagspelare som bidrar till bra stämning i teamet
Erfarenhet från industri, produktion eller maskinkörning är meriterande - men inställning och vilja är viktigast.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb.
Arbete i en modern fabriksmiljö
Möjligheten att lära dig avancerade maskiner
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid
Placering
Strömsnäsbruk
Arbetstid: 2-skiftPubliceringsdatum2026-03-19
Skicka din ansökan till ansokan@lechner.se
och berätta varför just du vill vara med och utveckla vår produktion.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan om du tror att du är den vi söker.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: ansokan@lechner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lechner Svenska Holding AB
(org.nr 556761-2931)
Hinnerydsvägen 43B (visa karta
)
287 34 STRÖMSNÄSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9808546