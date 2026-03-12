Maskinoperatör
Är du redo att växla upp och bli en del av en världsledande industri?
Just nu expanderar vi på Randstad och söker ambitiösa medarbetare som vill göra skillnad ute hos våra kunder. Vi letar inte bara efter ett CV - vi letar efter rätt inställning, driv och en vilja att ständigt utvecklas.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Arbetsuppgifterna kommer varierande beroende på uppdrag men innefattar uppdrag som maskinoperatör, maskinförare, truckförare och traversförare.
Våra uppdrag innefattar:
Heltid
Skiftarbete (nattarbete förekommer)
Visstidsanställning 6 månader med chans till förlängning
Ansvarsområden
Är du vår nästa ambassadör?
Vi söker dig som inte bara vill ha ett jobb, utan som vill göra skillnad. Som konsult är du Randstads ansikte utåt - en professionell lagspelare som tar stort eget ansvar och trivs med att leverera kvalitet i varje moment.
Är du en person som triggas av nya utmaningar, har en naturlig initiativförmåga och navigerar vant mellan självständigt arbete och teamfokus? Då har vi de spännande uppdragen som matchar din ambition.
Vi tror på kraften i mångfald och vet att de bästa teamen byggs av människor med olika perspektiv. Vi välkomnar därför alla sökande och ser fram emot att se hur just din unika kompetens kan bidra till vår och våra kunders framgång.
Vänta inte med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 22 mars 2026. Ta chansen och skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Hoppas att vi ses!Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs bäst när du får bidra till teamets gemensamma framgång. Som person värdesätter du god kommunikation, oavsett om det gäller samtal med en kund eller stödet till dina kollegor i produktionen. Din sociala förmåga gör att du sprider energi i gruppen och har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer.
Vidare är du noggrann och strukturerad med en känsla av ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Du är initiativtagande och jobbar alltid för att nå ditt och teamets bästa resultat.
Följande kompetenser ser vi som meriterande:
Erfarenhet som Maskinoperatör
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
Traverskort
C-kort
CNC-Utbildning / alt. Erfarenhet av skärande bearbetning
Verkstadsteknisk UtbildningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
