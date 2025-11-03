Maskinoperatör
Som maskinoperatör jobbar du med att producera komponenter eller färdiga delar för en slutprodukt med noggrann kvalitet. Du ska tillgodose maskinen med material och följa upp kvaliteten.
Arbetstider: Man börjar på dagtid för att senare gå över på 2 skiftOm företaget
Tillträde: snarast efter överenskommelse
Uppdragslängd: minst fem månaderProfil
Vi söker dig som har erfarenhet som maskinoperatör med inriktning processindustri eller likvärdigt. Om du är en strukturerad, ansvarstagande person som har lätt för att ta egna initiativ och visa engagemang i ditt arbete så är du rätt person, och du kommer få internutbildning på plats.
Truckkort och travers är en fördel men inget krav.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
