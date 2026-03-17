Maskinförare till uppdrag i Robertfors!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Umeå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Umeå
2026-03-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta praktiskt, köra maskin och ha ett jobb där dagarna varierar? Där du dessutom får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en trevlig arbetsmiljö? Vi söker maskinförare till vår- och sommarsäsongen i Robertsfors!
Som maskinförare hos vår kund arbetar du i huvudsak med att ta emot, kontrollera, bearbeta och lasta ut material enligt gällande anläggningsrutiner. Förutom maskinförararbete utför du dagligt underhåll och viss service av anläggningens maskiner och utrustning och förväntas emellanåt även genomföra sysslor utanför maskinen som exempelvis övervakning av vattenreningsutrustning, komposttrumma eller köra trumsikt.
I arbetet ingår löpande risk- och tillbudsrapportering samt i förekommande fall daglig återrapportering i byggdagbok. Återrapporteringen sker främst via din mobiltelefon.
Du arbetar i regel mån-fre 07.00-16.00 där en stor del av din arbetstid kommer att spenderas på anläggningen utanför Umeå. Men då regionen är stor med flera anläggningar kan det även bli aktuellt att arbeta på andra orter när verksamheten kräver; ibland även med övernattning.
Uppdraget förväntas starta under våren och pågår under sommaren, med undantag för planerade uppehåll och semesterperioder. För rätt person finns möjlighet till förlängning under hösten, beroende på projektens utveckling.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ambitiös, noggrann och nyfiken. Du drivs av utveckling och ser positivt till att lära dig nya saker samtidigt som du är flexibel och initiativrik i ditt arbetssätt. Du är en lagspelare som trivs med att samverka med andra och har en positiv framtoning där du är ansiktet utåt för bolaget och bidrar med trivsel på arbetsplatsen. Du är även självgående, uppmärksam och ansvarsfull, där du med en riskmedvetenhet genomför dina arbetsuppgifter genomtänkt och säkert.
För att vara aktuell för tjänsten krävs maskinförarutbildning för hjullastare och grävmaskin samt god datorvana. Tidigare erfarenhet inom branschen samt arbete med dumper är meriterande, men inget krav.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta team Umeå. Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lärlingsgatan 25A (visa karta
)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist lydia.kvist@studentconsulting.com Jobbnummer
9803543