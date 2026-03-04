Manager inom revision
2026-03-04
Vill du ta nästa steg i din karriär inom revision och arbeta i en organisation med stark företagskultur, familjär stämning och ett tydligt kundfokus? Nu söker vi en erfaren Manager inom revision som vill vara med på en spännande tillväxtresa och bidra till att utveckla både verksamheten och kundrelationerna.
Om rollenDu kommer att utgå från moderna lokaler i centrala Stockholm och bli en del av ett engagerat revisionsteam med varierad erfarenhetsnivå. I rollen som Manager inom revision arbetar du med en bred kundportfölj inom olika branscher och storlekar, där du ansvarar för att granska kundföretagens redovisning och förvaltning samt ge proaktiv rådgivning kring förbättringsområden. Du har en central roll i teamet med ansvar för granskning, budget, coachning och ledarskap. Rollen erbjuder stort utrymme för eget ansvar, möjlighet att bygga långsiktiga kundrelationer och att själv påverka din utveckling framåt.
Om digVi söker dig som har gedigen erfarenhet inom revision och vill fortsätta utvecklas i en ledande roll. Du är målmedveten, strukturerad och har ett starkt affärsmannaskap med förmågan att bygga långsiktiga relationer. Samtidigt är du en lyhörd relationsbyggare som trivs i en dynamisk miljö där kundernas behov står i centrum. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är auktoriserad revisor eller har minst 7 års erfarenhet av revisionsyrket.
Har en kandidatexamen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning/revision.
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Har intresse för digitala lösningar och vill vara med på branschens digitaliseringsresa.
Vår kund erbjuder
Du får möjlighet att utveckla din kompetens, ta stort ansvar från dag ett och påverka ditt arbete. Arbetsmiljön präglas av en familjär kultur, högt i tak och ett öppet klimat. Här satsar man på individuell utveckling med fokus på utbildning, långsiktiga karriärmöjligheter och modern teknik som stöttar det dagliga arbetet. Utöver detta erbjuds ett attraktivt förmånspaket, hälsofrämjande aktiviteter, sociala tillställningar och framför allt trevliga kollegor.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
