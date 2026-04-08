Måltidsbiträde till Kullaviksskolan
Kungsbacka Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2026-04-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill göra skillnad i barnens vardag! Som måltidsbiträde hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där måltiderna är en stund för gemenskap, energi och lärande - och du får en central roll i att skapa en trivsam och pedagogisk måltidsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Som måltidsbiträde på Kullaviksskolan arbetar du i ett mottagningskök. Du ansvarar för att förbereda frukost och mellanmål samt tillaga tillbehör till lunchen. I rollen ingår även att vara behjälplig med matlagning vid behov och bidra till att köket fungerar smidigt i det dagliga arbetet. Du ser till att måltiderna blir både goda och inbjudande.Publiceringsdatum2026-04-08Profil
Du är en person som trivs lika bra när du får arbeta självständigt som när du samarbetar tillsammans med andra i teamet. Du har ett positivt förhållningssätt, sprider gärna god energi omkring dig och har en naturlig känsla för service.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att skapa struktur, både i ditt eget arbete och i samarbetet med kollegor. Vi hoppas att du - precis som vi - värdesätter god stämning, sammanhållning och arbetsglädje som viktiga delar av en trivsam arbetsplats. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, vilket är viktigt i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
har storhushålls- alternativt restaurangutbildning eller har erfarenhet från liknande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har grundläggande datorkunskaper för beställning i e-handel och personalrapportering
har via erfarenhet eller utbildning fått goda hygienkunskaper och kunskap om specialkost
Läs gärna mer om oss
Kullaviksskolan serverar dagligen cirka 700 luncher. Verksamheten består av en större matsal med cirka 350 gäster som får frukost, lunch och mellanmål, samt tre mindre matsalar med cirka 120 gäster per hus. Ett av husen erbjuder även frukost och mellanmål. Köket är ett mottagningskök som får kyld matleverans från Säröskolans tillagningskök, och här planeras och tillagas även alternativrätter.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning (uppehållstjänst), på deltid, en på 81,25% med start enligt överenskommelse.
Uppehållstänst: Tjänsten innebär att man, när skolan stänger för sommaren går på uppehåll till kommande termin.
Vi har flextidavtal och det finns möjlighet att påverka din arbetstid när verksamheten tillåter det.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 april. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka Kontakt
enhetschef
Anna Wennergren 0300834830
9841006