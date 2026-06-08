Sjuksköterska till växande vårdföretag med fokus på NPF och uppföljning
Svea kbt AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea kbt AB i Stockholm
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Du som läser detta är förmodligen sjuksköterska med erfarenhet från psykiatri eller primärvård och vill jobba med uppföljning av medicinsk behandling vid ADHD och andra psykiatriska tillstånd. Hos oss blir du en nyckelperson i kedjan mellan utredning, medicinsk behandling och patientens vardag. Du följer upp behandlingens effekt, eventuella biverkningar, mående och funktion. Dina samtal innehåller både värme och pondus och du ser till att rätt information förmedlas till både läkare, psykologer och patient.
Du arbetar självständigt men också i team med psykologer och läkare. Tempot är högt, dagarna går fort och du förväntas ta egna initiativ, agera snabbt och samtidigt behålla lugnet i samtal som ibland är både komplexa och känsliga.
Vilka vi är
Elly Care och Svea KBT är två av Sveriges största vårdföretag inom psykologi och medicinsk behandling. Våra psykologer, läkare och sjuksköterskor är erfarna och engagerade. Bakom dem står ett verksamhetsteam som får allt att fungera, från att förbättra processer och utveckla nya tjänster till att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och våra patienter får bästa möjliga stöd. Vi arbetar med terapi, medicinsk behandling, utredningar, företagshälsa, utbildningar och handledning. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och kontinuerlig utveckling.
Hur ser en helt vanlig tisdag ut som sjuksköterska på Elly Care?
08.00: Du loggar in, häller upp dagens första kopp kaffe och går igenom dagens lista med patienter. Du tittar snabbt på tidigare journalanteckningar, skattningsskalor och medicinjusteringar så att du vet vilka frågor som är viktigast i varje uppföljning.
08.30: Första digitala uppföljningssamtalet för dagen. En patient med nyligen insatt ADHD-medicin där du lugnt och tydligt går igenom effekt, biverkningar, sömn, aptit och vardagsfungerande. Du är trygg i att styra samtalet, ställer raka frågor och vågar säga ifrån när något behöver följas upp snabbare.
09.15: Du dokumenterar strukturerat, skickar en kort sammanfattning till ansvarig läkare och föreslår nästa steg. Du bokar ny uppföljning direkt när du ändå är inne i systemet, så att patienten känner att det finns en tydlig plan.
10.00: Ett längre samtal med en förälder som är orolig, trött och har många frågor efter barnets utredning. Du håller en varm, tydlig linje, svarar på frågor, reder ut missförstånd och hjälper familjen att förstå hur uppföljningen fungerar hos oss. Här kommer både din servicekänsla och din pondus fram.
11.00: Du hoppar in i ett kort avstämningsmöte med psykolog och läkare där ni går igenom några mer komplexa ärenden. Du bidrar med din bild från uppföljningssamtalen och är van att ta egna initiativ till vad som behöver följas upp, kompletteras eller förtydligas mot patient.
12.00: Lunch med kollegor. Ni hinner prata både om svåra ärenden, skratta och prata om vad ni gjort i helgen och vem som gjort den bästa matlådan.
13.00: Eftermiddagen fylls med fler uppföljningar. Någon patient behöver extra tät uppföljning, någon annan är stabil och kan glesa ut besöken. Du prioriterar snabbt, justerar bokningar, skickar meddelanden och ser till att ingen patient tappas bort.
15.00: Du ringer upp en patient som mejlat om tilltagande biverkningar. Du lyssnar noga, ställer kompletterande frågor, bedömer läget och konsulterar läkare vid behov. Du återkopplar direkt till patienten så att personen slipper sitta kvar i ovisshet.
16.00: Du hinner ett sista ryck i administrationen. Du stämmer av att alla uppföljningar är dokumenterade, att behandlingsplanerna är tydliga och att patienter med större behov har bokade tider. Du lyfter också en förbättringsidé kring hur vi kan göra våra kallelser ännu tydligare.
17.00: Du loggar ut för dagen med känslan av att du både gett bra vård, hållit struktur i ett högt tempo och bidragit till att patienter med NPF fått trygghet i sin behandling.
Vad behöver du vara för person för att älska det här jobbet?
Som person är du snabb och har förmågan att prioritera utan att tumma på kvalitet. Du gillar när saker rör på sig och tar gärna tag i sådant som riskerar att hamna mellan stolarna. När du ansvarar för något blir det gjort, ordentligt och i tid. Med vana av att ligga steget före, ser du helheter och tar initiativ även utanför din formella roll. Du säger det som behöver sägas, antar nya utmaningar och testar nya effektiva arbetssätt utan att blinka. För dig är utveckling en drivkraft. Du stöttar kollegor, delar verktyg och kunskap och mår bra av att göra andras arbete enklare. Teamarbete kommer naturligt för dig och du sprider energi genom ditt engagemang. Du gillar att bygga och utveckla tillsammans, snarare än att fila på saker i ensamhet, och ser misstag som underlag för att ta nästa kliv. Prestigelöshet är självklart för dig, du tar dig an allt från praktiska uppgifter till kreativa insatser och välkomnar feedback som en möjlighet att bli bättre.
Vad du får hos oss
Hög grad av flexibilitet och möjlighet att styra ditt schema.
Distansarbete om så önskas.
Goda utvecklingsmöjligheter och chans att bli riktigt duktig på läkemedelsbehandling och andra insatser vid ADHD och andra psykiatriska tillstånd.
Vi är ett växande företag där initiativ uppmuntras, idéer testas och arbetsdagarna ser sällan likadana ut. Vi jobbar fokuserat, skrattar mycket och hjälps åt med högt och lågt. Vi har en kultur där nyfikenhet driver oss framåt; om människor, system och oss själva. Vi värderar kvalitet, utveckling och en stark gemenskap. Du omges av skickliga, drivna kollegor som utmanar, inspirerar och vill framåt. Här får du kontinuerlig feedback, coaching och möjlighet att testa sådant du inte gjort tidigare, från projektledning till förbättringsarbete. Rollen formas tillsammans med dig. Och det bästa? Du blir en del av något som gör verklig skillnad: att hjälpa människor att må bättre, tillsammans med ett team som verkligen bryr sig.
Redo att söka?
Redo att kasta dig in i något där allt inte är färdigritat, men där du får vara med och forma vägen framåt tillsammans? Är du taggad på att få jobba med några av de mest engagerade och drivna människorna du mött? Då kan det här mycket väl vara ditt nästa jobb. Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan direkt. Vi letar alltid efter vår nästa superstjärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474) Arbetsplats
Elly Care Jobbnummer
9951475