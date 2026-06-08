SVA-lärare med fokus på språk, hälsa och arbetsliv
Talenti Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-06-08
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Vill du vara med och skapa verklig förändring för människor som står långt från arbete och studier?
På Talenti arbetar vi individnära, målinriktat och med hela människans situation i fokus. Vi möter deltagare där de befinner sig och bygger stegvis upp deras förmåga, motivation och tilltro till sin egen utveckling.
Vi söker nu en engagerad och relationsskapande lärare till insatsen Språk och hälsa. I denna roll arbetar du med deltagare som ofta har en längre väg till arbete eller studier. Många har studerat svenska under lång tid utan att göra den progression de önskat, eller har haft uppehåll i sina studier. Samtidigt finns ofta diffusa hälsoutmaningar som påverkar både studieförmåga och arbetsförmåga. Därför utgår arbetet från ett helhetsperspektiv där språk, hälsa och motivation integreras.
Arbetet handlar om att tillsammans med deltagaren synliggöra nuläge och möjliga nästa steg. Genom ett strukturerat arbete med individuella handlingsplaner, delmål och kontinuerlig uppföljning bidrar du till att deltagaren stärker sin självinsikt och successivt närmar sig arbetsmarknaden eller vidare studier. Undervisningen är praktiskt inriktad och knyter an till vardagsliv, samhällsfrågor, hälsa och arbetsliv.
Vi söker dig som inte bara är en skicklig pedagog, utan också en positiv kraft i arbetslaget. Du bidrar med energi, engagemang och arbetsglädje, och har en naturlig förmåga att inspirera både deltagare och kollegor. Du ser möjligheter, skapar god stämning omkring dig och vill vara med och bygga en tillitsfull och utvecklande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra undervisning utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.
Arbeta med individuella handlingsplaner och målstyrning.
Integrera språk, hälsa och motivation i undervisningen.
Arbeta med arbetsmarknad och samhällskunskap på svenska.
Planera och genomföra studiebesök och branschorientering.
Samverka med kollegor och andra aktörer.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i SVA
SVA minst 30 hp
Erfarenhet av vuxenutbildning eller liknande målgrupper är meriterande
Intresse för arbete i skärningspunkten mellan språk, hälsa och arbetsliv
God digital kompetens och är trygg med att användare av AI-verktygDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en positiv och engagerande person som sprider energi och bidrar till en god arbetsmiljö. Du har lätt för att skapa relationer och möter både deltagare och kollegor med respekt, värme och tydlighet.
Du är strukturerad och uthållig i ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och lösningsfokuserad. Du har en förmåga att motivera andra, även i utmanande situationer, och drivs av att se människor utvecklas i sin egen takt.
Bidrar aktivt till en god teamkänsla.
Är entusiasmerande och inspirerande.
Har ett inkluderande och prestigelöst förhållningssätt.
Ser samarbete som en självklar del av uppdraget
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
Ett engagerat team och nära samarbete.
En arbetsplats där vi värdesätter arbetsglädje och stöttar varandra.
En verksamhet i utveckling.
Kollektivavtal och goda villkor.
Anställningsvillkor
Vikariat till december 2026. Det finns goda möjligheter till förlängning i uppdraget
Omfattning 50–100 %
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 juni. Urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista dag för ansökningsdatumet passerar. Kontaktuppgifter för detta jobb
Olga Lundqvist
Projektledare AMI-"Förutsättningar för arbete och studier"
Talenti Sverige AB
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Vi erbjuder omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380)
Drakegatan 1 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges Lärare
Helene Forsberg helene.forsberg@talenti.se Jobbnummer
9951472