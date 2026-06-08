Medarbetare till avdelning Tryckeri sökes till Lyreco i Växjö!
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Lyreco-koncernen är ledande i Europa och världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser. Lyreco har varit ett privatägt företag sedan 1926, och har ständigt anpassat sig till utvecklingen på arbetsplatser genom sitt ständiga fokus på att skapa bästa möjliga kundupplevelse, starka partnerskap med välrenommerade leverantörer och effektiv logistik. Staples i Växjö är numera en del av Lyreco- koncernen. Läs mer om Lyreco på deras hemsida: https://www.lyreco.se/
Vi på Maxkompetens i Växjö söker nu efter en medarbetare till avdelning Tryckeri på Lyreco. Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som medarbetare på avdelningen Tryckeri hos Lyreco blir du en viktig del av den dagliga produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du kommer bland annat trycka motiv på kläder efter beställning. Du kommer även plocka och packar ordrar efter kundbeställning samt bidra till ett smidigt och effektivt logistikflöde. I rollen ingår det även truckkörning samt hantering av sopmaterial. Profil
Vi vill anställa dig som är noggrann och prestigelös som person samt gillar att arbeta i team där man hjälps åt för att nå organisationens uppsatta mål. Som person är du snabb, engagerad och motiveras av att arbeta i en verksamhet där tempot är högt och där alla medarbetare är delaktiga. Vidare trivs du att arbeta fysiskt och är engagerad i ditt arbetssätt.
För att vara aktuell till tjänsten som medarbetare till Tryckeriet hos Lyreco behöver du som söker ha Truckkort (A1-A4) sedan tidigare samt god datorvana. Då arbetstiden varierar ser vi gärna att du som söker har B-körkort och tillgång till bil. Vidare har du god kunskap i svenska, både tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats, oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Exempel på kontakt med din konsultchef kan vara via telefonavstämningar, Teams-möten eller genom möten ute hos kundföretaget.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill hänga med oss!
Övrig information
• Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid. Under hösten 2026 kommer det även ske att man arbetar 05:30-14:30 vissa perioder.
• Placeringsort: Växjö
• Lön: enligt kollektivavtal
• Start: Start under september/Oktober 2026.
Lyreco har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos Lyreco i Växjö. För rätt person finns det goda möjlighet att bli internt anställd efter en tid som konsult. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna Lisa Andersson, ansvarig rekryterare på Maxkompetens.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet – från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lyreco Advantage Sweden AB Kontakt
Lisa Andersson Lisa.Andersson@maxkompetens.se +46 73 436 81 02 Jobbnummer
9951484