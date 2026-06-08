Doktorander i ämnen på fakulteten för konst och humaniora
Linnéuniversitetet / Högskolejobb / Kalmar Visa alla högskolejobb i Kalmar
2026-06-08
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Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Fakulteten för konst och humaniora utlyser 5–6 anställningar som doktorand.
Doktorandanställningarna finns inom ett eller flera av följande ämnen:
arkeologi,
biblioteks- och informationsvetenskap,
engelska,
filmvetenskap,
historia,
konst- och bildvetenskap,
litteraturvetenskap,
musikvetenskap,
religionsvetenskap,
svenska språket.
Fakulteten för konst och humaniora
Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället. Fakulteten har sju institutioner och ett institut. Forskarutbildning bedrivs på fem av institutionerna. För information om ämnenas forskning och de tvärvetenskapliga forskarutbildningsmiljöerna, se respektive ämnens hemsidor. https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/
Ämnesområde för befattningen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, engelska, historia, filmvetenskap, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, religionsvetenskap eller svenska språket.
Ämnena engelska, historia, litteraturvetenskap, svenska språket kan läsas med didaktisk inriktning.
Ämnena engelska och svenska språket kan läsas med inriktning flerspråkighet.
Ämnet engelska kan läsas med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar eller Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar förekommer resor mellan orterna.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7 motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Omfattningen är heltid.
Tillträde: 1 februari 2027. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att genomgå forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Du kommer att följa den allmänna studieplanen ditt ämne tillhör och ha din anställning vid den institution där ditt ämne är förlagt. Se ämnenas hemsidor. Beroende på forskningsinriktning har du även möjlighet att delta i någon av fakultetens tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Den som anställs förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid vid Linnéuniversitetets campus i Växjö eller Kalmar, undantaget perioder då forskningsuppgiften kräver frånvaro (till exempel arkivresor/fältarbete/konferenser).
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har enligt 7 kap. 39 § https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100#K7
den som har:
avlagt en examen på avancerad nivå,
avklarat minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
Särskild behörighet har den som har:
120 högskolepoäng i aktuellt ämne, eller närliggande ämne, eller motsvarande kunskaper
varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, av vilka minst 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete
goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Bedömningsgrunder
Bedömningen av sökandes förmåga att genomföra utbildningen på forskarnivå sker genom en sammanvägning som tar hänsyn till följande:
Avhandlingsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet under fyra års utbildning på heltid.
Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbete på avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.
Grundexamens bredd och sammansättning och den bild den beredande gruppen får av sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
Vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Den inleds med en tydlig markering av i vilket ämne du söker forskarutbildning, och ska bestå av följande dokument:
Ett personligt brev där du motiverar varför du söker forskarutbildningen.
Ditt CV (max två sidor).
Bevittnade kopior av merithandlingar som visar att du uppfyller behörighetskraven för doktorandanställningen.
En forskningsplan (max 12 000 tecken exkl. referenser). Planen ska innehålla följande delar: a) en inledande populärvetenskaplig sammanfattning/abstrakt på max 2000 tecken b) syfte och mål, c) forskningsfrågor, d) teoretiskt ramverk, e) metod och tidsplan.
En kopia av ditt examensarbete på avancerad nivå eller motsvarande.
Namn på och kontaktuppgifter för upp till två personer som har samtyckt till att utgöra dina referenser. Kontakt
Prefekt för respektive ämne, https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-konst-och-humaniora/mot-fakulteten/
Kontaktperson för respektive ämne https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/
HR-partner mailto:emmy.andersson@lnu.se
eller mailto:stiina.salmgren@lnu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti, 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
392 31 KALMAR Jobbnummer
9951483