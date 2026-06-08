Undersköterska i Kommunal Primärvård
Dals-Eds Kommun / Undersköterskejobb / Dals-Ed Visa alla undersköterskejobb i Dals-Ed
2026-06-08
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Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Kommunal primärvård är en del av Socialförvaltningen i Dals-Eds kommun. Vi erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska i kommunal primärvård utför du delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter både i ordinärt boende, på korttidsavdelning och i särskilda boenden.
Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska.
Du behöver:
en god samarbets- och problemlösningsförmåga
kunna arbeta självständigt och i team
ett pedagogiskt och personcentrerat förhållningssätt
förmåga att planera och strukturera ditt arbete
goda kunskaper i svenska och datorvana för att kunna dokumentera väl
B-körkort till manuellt växlad bil
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tidsbegränsad anställning t.o.m 2027-08-31
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%
Arbetet förlagt till dagtid vardagar
Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Kollektivavtal: avtalsområdets Huvudöverenskommelse med tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor tillämpas.
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken Ansök senast 2026-07-19.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds Kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se/
668 21 ED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dals-Eds kommun Kontakt
Enhetschef, Kommunal Primärvård
Hanna Hansson hanna.hansson@dalsed.se +4653419519 Jobbnummer
9951471