Account Manager / Säljare till vår kund Lås och Larm
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2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Lås och Larm Upplands Bro är ett lokalt säkerhetsföretag med fokus på trygga och hållbara lösningar inom lås och säkerhet. Med vårt säte i Bro hjälper vi privatpersoner, företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Upplands Bro och hela Stockholmsområdet.
Företaget arbetar med installation, service och projektering inom lås, låssystem, passersystem, larm, kameraövervakning och dörrautomatik. Deras mål är alltid att skapa lösningar som fungerar i vardagen och som samtidigt uppfyller dagens krav på säkerhet.Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager / Säljare hos Lås & Larm Upplands-Bro får du en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling. Du ansvarar för att utveckla och stärka företagets affärer genom försäljning till både befintliga och nya kunder. Du arbetar med hela företagets erbjudande inom lås, larm och säkerhetslösningar – från mindre komponenter och serviceuppdrag till större projekt och helhetsåtaganden.
Rollen är bred och kombinerar försäljning, kundansvar och affärsutveckling. Du arbetar aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter genom prospektering, kundmöten och presentation av företagets lösningar. Samtidigt ansvarar du för att utveckla befintliga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet genom ett nära och långsiktigt samarbete.
En viktig del av arbetet sker ute hos kund och på pågående projekt, där du fungerar som länken mellan kunden och företagets tekniker. Du arbetar nära företagets tekniker för att identifiera merförsäljningsmöjligheter, stötta i kunddialoger och säkerställa att leveranser genomförs med hög kvalitet.
I rollen har du ett nära samarbete med VD kring affärsutveckling, försäljningsstrategier och prioriterade kundinitiativ. Du blir även en del av ett sammansvetsat team där kulturen präglas av en familjär känsla, gemenskap och nära samarbete.
Ansvarsområden
Bearbeta och utveckla relationer med företagets befintliga kunder.
Identifiera och bearbeta nya kunder genom prospektering, mötesbokning och kundbesök.
Sälja företagets lösningar inom lås, larm, passersystem och övriga säkerhetslösningar.
Ta fram och presentera offerter samt följa upp affärsmöjligheter.
Arbeta aktivt med merförsäljning på befintliga projekt och kundengagemang.
Säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer.
Samarbeta nära tekniker och övriga kollegor för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.
Bidra till företagets fortsatta tillväxt och affärsutveckling.
Skallkrav:
Erfarenhet av B2B-försäljning och ansvar för hela försäljningsprocessen.
Vana av att arbeta med gällande lagar och standarder
B-körkort
Erfarenhet från närliggande branscher är starkt meriterande, exempelvis lås, larm, bygg, infrastruktur, samhällsbyggnad eller brandskydd.Dina personliga egenskaper
För denna roll är de personliga egenskaperna av största vikt. Lås och Larm är ett företag med stort fokus på en familjär kultur och personlig service där kunden alltid står i fokus. Därför ser vi att du har en hög servicekänsla och motiveras av att leverera bra lösningar till kund, oavsett hur stora eller små projekt som levereras Vidare har du en stark förmåga att utveckla affärer och kan arbeta både med nyförsäljning och merförsäljning. Du har en god struktur och förmåga att planera, koordinera och följa upp kundprojekt på ett professionellt sätt.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@quest.se Jobbnummer
9951486