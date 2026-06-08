Skyddsvakter Heltid - Stockholm
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Skyddsvakter – heltid sökes till Stockholm (dag & natt)
Vill du arbeta i en viktig och ansvarsfull roll inom säkerhet? Tempest Security söker nu engagerade och professionella skyddsvakter för heltidsanställning vid ett skyddsobjekt i Stockholms län – med tjänstgöring både dag och natt.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som skyddsvakt hos oss har du en central roll i att upprätthålla säkerheten vid skyddsobjekt. Du arbetar förebyggande, hanterar incidenter och bidrar till en trygg och säker miljö för både kund och omgivning.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
Är svensk medborgare
Är ostraffad och har ordnad ekonomi
Är drogfri
Är godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag
Har genomförd skyddsvaktsutbildning
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Anpassningsbar och flexibel
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad och professionell
Mycket säkerhetsmedveten
Du tar ditt yrkesval på allvar, har gott omdöme och arbetar strukturerat och professionellt. Du trivs med ansvar, har hög social kompetens och är en god representant för företaget med kunden i fokus.
Meriterande
HAS-utbildning
OC-utbildning
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
FlerspråkighetÖvrig information
Tjänsten är på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal. Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Sizar Noori sizar.noori@tempest.se Jobbnummer
9951476