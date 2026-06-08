Skyddsvakter Heltid - Stockholm

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Stockholm
2026-06-08


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Skyddsvakter – heltid sökes till Stockholm (dag & natt)
Vill du arbeta i en viktig och ansvarsfull roll inom säkerhet? Tempest Security söker nu engagerade och professionella skyddsvakter för heltidsanställning vid ett skyddsobjekt i Stockholms län – med tjänstgöring både dag och natt.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
Som skyddsvakt hos oss har du en central roll i att upprätthålla säkerheten vid skyddsobjekt. Du arbetar förebyggande, hanterar incidenter och bidrar till en trygg och säker miljö för både kund och omgivning.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:

Är svensk medborgare

Är ostraffad och har ordnad ekonomi

Är drogfri

Är godkänd av Länsstyrelsen för arbete i auktoriserat bevakningsföretag

Har genomförd skyddsvaktsutbildning

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Har B-körkort

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Anpassningsbar och flexibel

Noggrann och ansvarstagande

Serviceinriktad och professionell

Mycket säkerhetsmedveten

Du tar ditt yrkesval på allvar, har gott omdöme och arbetar strukturerat och professionellt. Du trivs med ansvar, har hög social kompetens och är en god representant för företaget med kunden i fokus.
Meriterande

HAS-utbildning

OC-utbildning

Tidigare erfarenhet av liknande arbete

Flerspråkighet

Övrig information
Tjänsten är på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal. Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59  STOCKHOLM

Kontakt
Sizar Noori
sizar.noori@tempest.se

Jobbnummer
9951476

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