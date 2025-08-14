Målare till Veterankraft i Kalmar!
Veterankraft AB / Målarjobb / Kalmar
2025-08-14
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill arbeta som målare hos våra kunder i Kalmar.
Vi söker nu engagerade målare som vill bidra med sin kompetens och sitt hantverk till mindre målerijobb. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande måleriuppdrag hos privata kunder. Om du är en erfaren målare som trivs med att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team, kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som målare hos oss kommer du att arbeta med att skapa hållbara och välkomnande miljöer hos våra kunder. Dina arbetsuppgifter innefattar att förbereda ytor genom slipning, spackling och rengöring för att säkerställa ett perfekt slutresultat. Du kommer att måla både inomhus- och utomhus, allt anpassat efter projektens behov. Vid behov kan du också behöva arbeta med underhåll av målade ytor för att bevara deras kvalitet och livslängd. I arbetet ingår samarbete med både kollegor och kunder för att förstå och uppfylla deras önskemål och visioner. Vi söker dig som har ett öga för detaljer, kan arbeta självständigt såväl som i team, och som alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Tjänsten är en timanställning där du själv väljer hur mycket du vill jobba.
Din profil
Du är 55 år eller äldre
Certifierad målare är ett krav
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande digital vana
Certifikat för användning av lift är meriterande
Krav på körkort och egen bil
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9458972